La Unión Europea anunció la reapertura del mercado para los cítricos argentinos

La Unión Europea reabrió su mercado para los cítricos argentinos.

El Gobierno, a través del ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), anunció esta mañana que la Unión Europea confirmó la reapertura del mercado para los cítricos argentinos a partir del 1 de mayo, luego que en agosto del año pasado frenó las importaciones de manera temporal, por la aparición de la enfermedad Mancha Negra (Phyllosticta Citricarpa) principalmente en los embarques de limones del Noroeste del país. También afectó a las naranjas y mandarinas, que se producen en Entre Ríos y Corrientes.

De acuerdo a los datos oficiales, cuatro de cada diez frutas que exporta nuestro país son cítricas, siendo la Unión Europea uno de los principales destinos, a donde se exportan 150 mil toneladas anuales.

La prohibición temporal, según anunció hace un año atrás la Unión Europea, se extendía hasta el 30 de abril del presente año para abordar el actual riesgo de introducción y propagación dentro de la Unión de la plaga especificada” y “permitir que Argentina actualice su sistema de certificación y sea auditada por una Comisión de especialistas. Finalmente hoy se difundió la Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) N° 2021/682 publicada en el Boletín Oficial del bloque comunitario, donde se confirma el levantamiento de la medida.

En la Resolución se detalló que la Argentina ha tomado medidas para reforzar su sistema de certificación de las exportaciones, de las que informó con ocasión de la auditoría, por lo que no debe prorrogarse la prohibición temporal. Al mismo tiempo, “puesto que nuestro país aún no ha aplicado plenamente todas estas medidas a lo largo del período de cultivo y de exportación y es probable que las medidas se revisen en períodos futuros, aún no puede evaluarse plenamente el riesgo de introducción en el territorio de la Unión de Phyllosticta citricarpa a partir de frutos especificados originarios de Argentina”, señaló la decisión de la Unión Europea.

La exportación nacional de cítricos hacia la Unión Europea se ubica por encima de las 100 milm toneladas anuales.

A partir de esto, según detalló el Senasa, las medidas y condiciones para el reingreso de fruta cítrica a la Unión Europea incluyen acciones adicionales que deben ser llevadas a cabo tanto por los distintos actores del sector privado de la cadena citrícola como del sector público. Entre dichas acciones se encuentran: aplicación obligatoria a campo de tratamientos fitosanitarios contra Mancha Negra; verificación oficial de la aplicación de estos tratamientos; análisis de laboratorio de la fruta muestreada tanto en campo como en empaque cuando se detecten síntomas sospechosos de la enfermedad; comunicación oficial a la UE de las listas de unidades productivas y nombre de las empresas responsables de las unidades, así como las actualizaciones de dichas listas.

Además, desde el Organismo precisaron que “frente a estas nuevas condiciones, el Senasa está actuando para implementar o verificar estas acciones tanto en los aspectos operativos como informáticos. Se presenta en adelante el desafío de continuar con las exportaciones y mantener el mercado operativo debido a la relevancia que tiene para nuestra fruta”.

Trabajo en conjunto

En agosto del año pasado, cuando se conoció la sanción europea, tanto Cancillería, como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, trabajaron en conjunto con autoridades del bloque europeo y el sector privado para destrabar esta situación.

“Se trata de una buena noticia para el país gracias al trabajo de productores, las provincias el Senasa, y los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y de Relaciones Exteriores”, expresó Carlos Paz, presidente del organismo sanitario.

El funcionario agregó que “en el marco de las acciones para recuperar este mercado, el Senasa jugó un papel clave ya que reforzó las medidas de control en campo y empaques y aumentó el personal sus equipos regionales para fortalecer y mejorar la supervisión de cítricos para exportar a la UE, lo que le dará impulso a nuestras economías regionales”.

SEGUIR LEYENDO: