Un par de zapatillas ya puede costar lo mismo que el alquiler mensual de un departamento en Caballito

“La moda no incomoda” reza el viejo dicho, pero lo que sí está claro es que se puede llevar buena parte del sueldo de un asalariado. Por lo menos así lo indican los precios de ventas de algunos modelos de zapatillas en el mercado local que, en algunos casos, supera al valor de un alquiler mensual en el centro de la Cuidad de Buenos Aires.

Sin llegar al caso de modelos super exclusivos, hoy se consiguen calzados premium en la Argentina de venta masiva que cuestan casi el 50% del salario promedio de los trabajadores del sector privado local.

Una recorrida por los portales de las marcas más conocidas se observa que hay zapatillas de las denominadas de alto impacto para las que hace falta contar con la misma cantidad de pesos que pide el Banco Central para adquirir USD 200 dólares al cambio “solidario”, que incluye el 30% del impuesto PAIS y el 35% de adelanto de Ganancias.

La americana Nike tiene el modelo más caro del mercado

En el caso de la marca Nike, el modelo más caro que se puede encontrar en su web oficial es el Nike Air VaporMax que cotiza 27.999 pesos. Para la marca Adidas, el modelo ZK 2K 4D se cotiza en la web oficial a 26.999 pesos. Por su parte, New Balance tiene el modelo 1978 Made in US a 21.649 pesos.

Estas marcas son las que hoy tienen los valores más importantes, comparables al alquiler de un departamento de 40 metros cuadrados en Caballito, con vista a Plaza Irlanda, o un departamento de 3 ambientes, con dos dormitorios y dependencia, dos baños en el centro de Mar del Plata, en Avenida Colón entre San Martín y Tucumán, frente a la plaza Colón y en el centro de la ciudad balnearia, según las publicaciones del portal Zonaprop.

A la hora de encontrar las razones por las que se observan valores similares a los de las tiendas de New York para estos modelos se conjugan varios elementos propios de la crisis. El primero es que son zapatillas importadas y, como tal, las marcas tienen un cupo para que la salida de dólares sea controlada. Con esta limitación, lo que sucede es que la demanda supera a la oferta -a pesar de los altos valores- y eso empuja aún más el precio hacia arriba.

El cupo importador y la alta demanda genera suba de precios

Esta limitación más la escasa reactivación de la producción nacional genera una suba en el precio de las zapatillas. Una forma simple de comprobarlo es observar la inflación que muestra el segmento Prendas de vestir y Calzado que, según el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) subió 60,5% en los últimos 12 meses cuando la inflación en el mismo período fue de 38,5 por ciento.

Esa limitación también hace que las marcas tengan que realizar una estrategia en donde se combine producción nacional con importación. En este contexto, la mayoría de las marcas parece haber apostado a un mix en donde los modelos de mayor valor en el mercado son los que llevan casi la totalidad del cupo importador. Al mismo tiempo, los modelos más accesibles van desde una combinación de insumos importados con componentes locales que se terminan en las fábricas argentinas hasta un 100% de producción local.

A pesar que el mercado local exhibe diferentes promociones como cuotas sin interés o el plan Ahora 12, no deja de sorprender los valores de un mercado que en principio parece ser muy selecto y directamente direccionado a deportistas, en especial a los que se volcaron masivamente a las plazas y parques y con la pandemia decidieron lanzarse a correr.

