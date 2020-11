El gurú de los mercados internacionales propone que la Argentina se dolarice y privatice sus empresas públicas

Mark Mobius hizo una exhaustiva descripción de la historia, tanto de la inflación como de sus mediciones y sugiere cómo debería medirse el costo de vida

El legendario ejecutivo del sistema financiero Mark Mobius divide su vida entre sus millonarias inversiones y sus placeres. Entre ellos, la escritura de libros. Su última obra la tituló: “El mito de la inflación y el maravilloso mundo de la deflación” .

En diálogo con Infobae, el fundador de Templeton en 1987 y actual dueño de su propio fondo de inversión, se refirió al problema de la inflación en la Argentina y explicó por qué justamente fue este país el que lo inspiró, por malas razones, a escribir este libro en el que cuestiona las actuales mediciones de los precios al consumidor y propone alternativas. Además, realiza una exhaustiva descripción de la historia, tanto de la inflación como de sus mediciones y sugiere cómo debería medirse el costo de vida.

Mobius, de 84 años, tiene una amplia experiencia en investigación y análisis económico, en particular en los mercados emergentes. Es miembro del Consejo Asesor Económico de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Es autor de varios libros, entre ellos Invest for Good (junto con Carlos von Hardenberg y Greg Konieczny), The Little Book of Emerging Markets (2012); Passport to Profits (1999/2012); Mobius on Emerging Markets (1996) y The Investor’s Guide to Emerging Markets (1994).

Este nuevo libro arranca con la anécdota de la intervención del Indec durante el kirchnerismo en 2007. Mobius relata la historia del desplazamiento de Graciela Bevacqua, directora del IPC, con el objetivo de empezar a manipular los índices, como disparador para empezar a escribir esta obra literaria publicada hace unos días a nivel internacional.

Recuerda las experiencias de hiperinflación en varios países, entre ellos la Argentina y afirma que, si el país vuelve a tener una suba del 50% en 2021, podría acercarse a ese riesgo

Además, sugiere que la dolarización y el corte al financiamiento de las empresas públicas podría ser la mejor solución para cortar el histórico problema de la alta inflación en la Argentina.

El último libro del legendario Mark Mobius

A continuación, sus principales definiciones, que acompañan este libro donde se habla desde Marco Polo hasta Donald Trump:

- La manipulación del Indec como inspiración para el libro: “Con ese incidente me di cuenta de que los gobiernos eran capaces de manipular las estadísticas de la inflación, no sólo en Argentina sino en otras partes del mundo. En vista de la gran dependencia de los datos oficiales sobre el comportamiento de los precios en las políticas gubernamentales pensé que sería un área de investigación importante”.

- El capítulo denominado ”Mentiras, Malditas Mentiras” por aquel episodio. ¿Qué consecuencias generaron aquellas mentiras?: “El gobierno argentino pudo entonces justificar las políticas usando estadísticas falsas, que fueron desastrosas para el país” .

Si la moneda no es una buena medida para el medir la inflación ¿qué es mejor: una criptodivisa?

-Si la moneda no es una buena medida para el medir la inflación ¿qué es mejor: una criptodivisa?: “La devaluación de la moneda es en realidad la causa principal del aumento de los precios. El aumento de la oferta de criptomoneda, al igual que el aumento de la oferta de la moneda fiduciaria se relaciona directamente con el aumento de los precios. Así que la criptomoneda (si somos capaces de determinar su suministro) está directamente relacionada con lo que llamamos inflación”.

El despido de Graciela Bevacqua del Indec, en 2007, inspiró el último libro de Mobius

- La hiperinflación implica perder la fe en una moneda nacional, que es lo que ocurre con el peso argentino. ¿Cómo denomina entonces lo que pasa en este país?: “Por supuesto que hay varias opiniones con respecto a lo que constituye la hiperinflación, pero yo diría que Argentina no está en esa situación en este momento. Pero si vemos que los números de la inflación aumentan más del 50%, Argentina podría estar entrando en un ambiente de hiperinflación”.

- La alta correlación entre el dólar y la inflación. ¿La dolarización es la solución, como propuso Steve Hanke?: “Hanke es el mayor experto mundial en hiperinflación y estoy de acuerdo con él en que una forma de tratarla en Argentina sería la dolarización legal. La última vez que lo hicieron que al vincular los pesos directamente con el dólar, los números de la inflación bajaron”.

- Cómo se financia el déficit en un país con exceso de emisión monetaria y sin acceso a los mercados de capital: “La solución es a vincular la moneda directamente al dólar o al oro, recortar el gasto y el despilfarro del gobierno privatizando todas las empresas gubernamentales y eliminar todas las formas de control de precios, así como las restricciones a la producción y distribución de bienes y servicios. Además, reducir los impuestos, en particular sobre todas las empresas”.

- El panorama inflacionario mundial después de la crisis, si los bancos centrales empiezan a subir los tipos de interés: “El aumento de los tipos de interés provocará inicialmente una deflación, pero después de que la economía se ajuste, la capacidad productiva del país aumentará, ya que sólo sobrevivirán las empresas capaces de tener un rendimiento de la inversión superior a los tipos de interés ”.

