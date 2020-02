— Si no hay una reestructuración en los próximos meses, sería una mala noticia para el mercado, pero no creo que ese sea el caso porque veo que el Gobierno está dispuesto a llevarla a cabo. Es más, no entiendo por qué el Gobierno no está recomprando la deuda a estos precios, porque si lo hicieran ahorrarían bastante dinero. Deberían hacerlo lentamente. Lo otro que me sorprende es que no haya contratado todavía a un banco grande para ayudarlos en esta restructuración. Tienen que hacerlo antes que nada para saber qué pasos deben dar.