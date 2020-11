Arranca el lunes el Censo Económico y será obligatorio para personas físicas, autónomos y monotributistas

"El Censo Económico es fundamental para la planificación de una inversión del sector privado", afirmó el titular del Indec (Martín Rosenzveig)

Tal como había anunciado días atrás, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) iniciará el lunes próximo el Censo Económico que tendrá como primer objetivo empadronar a unos 5,5 millones de personas físicas y humanas de forma digital para tener, durante el próximo año, una nueva foto de la realidad productiva argentina . En una entrevista con Infobae, el titular del organismo, Marco Lavagna, explicó en qué consistirá el proceso y enfatizó que si bien es obligatorio completar el formulario con quince preguntas de forma online, la intención es “concientizar a la sociedad de la importancia de contar con la información para tener mejores estadísticas y más herramientas de planificación, no sólo para el sector público sino también para el privado”. Además, el funcionario habló de la inflación y dijo que será clave en 2021 poder administrar los aumentos para lograr que los precios mantengan una tendencia de desaceleración.

-¿En qué consiste el Censo?

-El censo arranca el 30 de noviembre y se realizará en dos etapas. La primera será de empadronamiento, es decir que le pedimos a todas las unidades económicas, ya sean empresas, ONG, personas jurídicas sin fines de lucro, autónomos y monotributistas que se empadronen. El proceso es muy sencillo, es un formulario que tiene 15 preguntas y cuyo objetivo es poder caracterizar la unidad económica. A qué sector pertenece, el tamaño de la empresa, cuestiones muy básicas que te permitan caracterizarla y luego poder planificar la segunda etapa, que es de encuestas específicas. Tiene una reducción de costos y de velocidad de tiempo de procesamiento muy grande. El último censo se tardó 5 años en procesar. Ahora, al ser digital, vamos a poder usar la herramienta de inteligencia artificial para caracterizar mejor y más rápido.

-¿Dónde debe ingresar la empresa o persona humana para empadronarse?

-El sitio web es www.censoeconomico.indec.gob.ar. A partir del lunes 30, las personas ya pueden ingresar y empadronarse. Primero apuntaremos a las personas físicas; vamos a salir a buscar a 300.000 CUIT por semana. Luego seguiremos con autonómos y, finalmente, monotributistas. Pero si una persona física desea ingresar a partir de la semana próxima, puede hacerlo. El cronograma que tenemos apunta a que en abril del año que viene todas las personas jurídicas tienen que haber respondido el cuestionario. Y en julio, todas las personas humanas. El censo es obligatorio, pero queremos concientizar a todos de la importancia de tener los datos.

Creo que vamos a tener un abecedario completo. Va a haber sectores que van a recuperar en forma de V; otros más lento y otros que tenderán a una L. Dependiendo de los distintos sectores, vamos a ver distintas velocidades de recuperación (Marco Lavagna)

-¿Cómo garantizarán que se cumpla con la obligatoriedad?

-Por ejemplo, habrá que tener la cédula censal para hacer algún trámite bancario. Estamos hablando con el BCRA para ver cómo se regula eso. Pero es habitual que sea así; por ejemplo, en el Censo Agropecuario también estaba la obligatoriedad. Es la forma también que tenemos de concientizar de que hay que hacerlo.

-¿Cuál es el principal beneficio del Censo?

-Tener información más detallada sobre los distintos sectores de actividad en la Argentina. Básicamente, lo que buscamos es actualizar la foto. Nos va a permitir hacer un cambio de año base, por ejemplo en el PBI; generar un producto bruto geográfico, vas a tener una nueva matriz insumo-producto. Parece algo muy estadístico, muy lejano, pero te va a permitir saber cuánto empleo directo e indirecto generan ciertos sectores, cuál es el peso de una actividad particular, dónde están localizados los proveedores, nos dará información muy detallada de cómo es la caracterización de la economía argentina. Es fundamental para la planificación de una inversión del sector privado.

-¿Cómo caracterizaría la recuperación de la economía argentina?

-Más allá de lo que pase con la macro, vas a tener que analizarlo por sectores. Porque hay algunos donde vimos que la recuperación de la pandemia ya se dio, por ejemplo en la industria. Lo mismo pasa en construcción. Creo que vamos a tener un abecedario completo. Va a haber sectores que van a recuperar en forma de V; otros más lento y otros que tenderán a una L. Dependiendo de los distintos sectores, vamos a ver distintas velocidades de recuperación.

-¿Cuánto impactó la brecha cambiaria en los precios de octubre?

-No tenemos identificado si la inflación de octubre fue por el factor brecha. Sí hubo algunos efectos concretos, como alguna autorización de aumentos en el programa de Precios Máximos; algún coletazo de incrementos de naftas anteriores, y la suba del tipo de cambio oficial. También otros que tienen que ver con el efecto pandemia, donde hay cuestiones de logística que aún no se terminaron de resolver y que están generando algún impacto.

-¿Cómo imagina el 2021 en materia inflacionaria?

-En términos de números, no le corresponde al Indec hacer proyecciones. Sí creo que la clave es cómo se va normalizando y llegando a una situación post crisis donde el eje tiene que ser que se administren las liberaciones y los aumentos de los regulados tratando de que la inflación siga una tendencia a la baja. Se pueden ir dando los aumentos en etapas. Más allá de que tengamos meses que te puedan dar más alto, lo que importa es la tendencia más de largo plazo. Para romper la tendencia e ir a una inflación razonable, hay que prever que se necesitarán dos o tres años donde la tendencia sea a la baja.

-El índice de precios mayorista de octubre trepó a 4,7%. ¿Cómo incidirá este aumento en la inflación minorista de noviembre y diciembre?

-Por ahora, la inflación minorista está un poco más alta que la mayorista. Hay períodos donde la del consumidor viene un poco por arriba y luego se juntan, y otras veces donde es al revés. Por eso, no necesariamente el aumento de octubre terminará impactando en el IPC. Además, cuando analizás Mayoristas, te das cuenta de que hay algunos rubros particulares que no impactan tanto. En soja, por ejemplo, el impacto más directo sobre el IPC es en aceites. Y ahí veníamos viendo aumentos, por lo que no necesariamente esa tendencia continúe.

