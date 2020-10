El Gobierno trabaja en una “prueba piloto” para recibir a turistas uruguayos a fines de octubre

Analizan una prueba piloto para el ingreso de turistas de Uruguay

A fines de octubre, el Gobierno prevé poner en marcha una prueba piloto para recibir a turistas uruguayos en la ciudad de Buenos Aires. El viaje se realizaría a través de Buquebús y se permitiría que los turistas del país vecino pasen un par de días en la Argentina, cumpliendo con los correspondientes protocolos.

Incluso, una de las ideas que se están analizando es realizar los testeos para Covid-19 dentro del mismo barco que traiga a los turistas. “ Es un primer paso, una prueba piloto. A los turistas uruguayos les resulta hoy atractiva la Argentina para hacer un tour de compras . Y es una forma de que ingresen dólares a la economía local”, señaló Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes en una charla virtual con periodistas.

Esta prueba, que aun está en etapa de desarrollo, no sería recíproca para los argentinos, que aun no pueden entrar a Uruguay para hacer turismo. Lammens también descartó que haya alguna fecha en estudio para la apertura de las fronteras para recibir a turistas de otros países. “Se empezará con mucho cuidado y testeos previos con los turistas de países limítrofes. Pero eso no lo veo en lo inmediato”, aseguró el ministro.

Esta semana, por ejemplo, se estará llevando a cabo una prueba piloto con 1.000 turistas en la ciudad de Bariloche, con el objetivo de probar los protocolos de seguridad para el sector. Y se prevén más pruebas similares —en “modo burbuja”— en otros destinos de alta afluencia de turistas, que se realizarán durante noviembre y diciembre. La provincia de Buenos Aires y Córdoba reciben al 70% de los turistas locales durante las vacaciones de verano.

Otra novedad es que los vuelos regulares de cabotaje estarían habilitados ya a partir de la próxima semana, según anticiparon. Se prevé que el presidente Alberto Fernández lo anuncie esta semana, cuando se conozca cómo seguirán las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Los vuelos comerciales regulares están suspendidos desde marzo pasado.

Hasta ahora, varios gobernadores habían expresado su negativa a recibir vuelos de otras provincias, pero en los últimos días habrían comenzado a aceptar esa posibilidad. Con todo, los cronogramas de las aerolíneas serán limitados y de acuerdo a la demanda, que puede ser alta en las primeras semanas, por la cantidad de personas que requieren trasladarse por motivos laborales o de reencuentros familiares.

Con el pico de casos registrado durante esta semana, ¿habrá temporada de verano? Desde el ministerio de Turismo aseguran que sí y están trabajando en varias medidas para asegurar que pueda haber movimiento turístico en los próximos meses. Estiman que durante el verano se podrán movilizar entre 7 y 9 millones de turistas locales. En las buenas temporadas de los años anteriores, ese número se ubicó en los 15 millones de turistas.

Entre las medidas, habrá un plan para fortalecer las acciones de prevención y compra de materiales necesarios en los grandes centros turísticos, donde también se llevará a cabo el Plan Detectar, con posibles testeos de coronavirus en hoteles o incluso en las playas, con los kits de test de saliva, y el desarrollo de hospitales móviles.

“Los testeos masivos son de difícil implementación. Vamos a estar con el plan Detectar en los destinos turísticos. Va a haber mucho testeo”, señaló Lammens. El ministro también adelantó que están monitoreando los precios, para que no haya aumentos excesivos en los servicios turísticos.

La semana pasada, se reunieron las autoridades de Turismo con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y el titular de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías, para comenzar a diseñar un observatorio de precios del sector. “De todas formas, no creo que haya aumentos excesivos porque hoy la demanda no es tan alta”, dijo Lammens.

Esta semana, además, se lanzó el programa Previaje, que permite recuperar un 50% de los gastos realizados en servicios turísticos este año para volver a usarlos en compras durante 2021. El Gobierno prevé que se ingresen gastos por $30.000 millones, por lo cual el Estado haría un aporte al sector de unos $15.000 millones.

También se dispondrá de un sistema voluntario, a través de una app que aun no tiene nombre definido, donde los turistas podrán registrar a dónde irán de vacaciones. De esta forma, el Gobierno podrá analizar qué zonas recibirán más turistas y destinar allí más recursos de prevención. Por ahora, está descartado que haya cupos, tanto en las ciudades como en los hoteles.

Desde el ministerio, destacaron que ya se observan cambios en los comportamientos de los turistas. Se buscan destinos más alejados —zonas rurales o los esteros del Iberá, por ejemplo— y por plazos de tiempo más largos. Además, apuestan a tener una temporada más larga, que arranque en diciembre.

