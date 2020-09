La entidad que nuclea a las aerolíneas pidió al Gobierno que reconsidere el impuesto del 35% a los pasajes aéreos

Para la IATA, el nuevo impuesto reducirá aún más el atractivo de la Argentina para las aerolíneas.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) le pidió al Gobierno de Alberto Fernández que reconsidere el impuesto del 35% que se le aplica a los tickets aéreos internacionales a partir de las nuevas restricciones que estableció la semana pasada el Banco Central.

“La imposición del nuevo impuesto reducirá aún más el atractivo del país para las aerolíneas. IATA prevé que la demanda en el mercado argentino en 2020 disminuirá por lo menos un 67% con respecto a 2019. Como resultado, los ingresos de las aerolíneas generados por el mercado se reducirán en USD 3.260 millones, lo que pondrá en peligro 19.820 empleos directos y disminuirá la contribución de la aviación al PIB del país en USD 1.630 millones”, afirmó la asociación.

Según indicó IATA en una carta destinada a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, la suspensión de la aviación en el país durante más de seis meses ya dio lugar al cierre de una aerolínea nacional y el anuncio de tres aerolíneas internacionales que no volverán al mercado una vez que se permita la reanudación de los vuelos.

Y agregó que como resultado, los ingresos de las aerolíneas generados por el mercado se reducirán en USD 3.260 millones de dólares, lo que pondrá en peligro 19.820 empleos directos y disminuirá la contribución de la aviación al PIB del país en USD 1.630 millones.

“Esta decisión no podría haber llegado en un peor momento. Debido a las medidas implementadas para enfrentar el COVID-19, la aviación en Argentina ha estado en tierra durante medio año. Aún no contamos con una fecha oficial para el reinicio de los vuelos domésticos e internacionales y nos imponen más impuestos gubernamentales. Así no se puede reactivar la demanda, ni se permitirá a esta industria ser un catalizador de beneficios sociales y económicos que contribuya a mejorar la debilitada economía del país y su población una vez que se reanuden las operaciones tras la pandemia”, dijo María Jose Taveira, Country Manager de IATA para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Noticia en desarrollo