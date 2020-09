Cinco claves para que los débitos de los servicios digitales como Netflix y Spotify lleguen sin sorpresas

Netflix (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las nuevas restricciones al dólar impactan con distinto peso en las empresas y en los consumidores. En este último caso, los consumos con tarjeta serán descontados del cupo mensual de USD 200, que por ahora se mantiene. Así, por ejemplo, si un usuario compra por USD 10 sólo podrá comprar USD 190 de dólar “solidario” y si se consumen USD 1000 con la tarjeta no se podrá acceder al billete con cupo mensual por 5 meses.

Si bien las entidades aún no confirmaron cómo se hará y cómo comunicarán a cada cliente el monto puede comprar cada mes, surgen algunas dudas sobre productos cotidianos que los argentinos consumen a diario: las plataformas digitales.

A diferencia de la mayoría de los consumos en dólares, regidos por el impuesto PAIS de 30% más la nueva retención a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales del 35% (sobre el valor del dólar oficial), las plataformas digitales pagan 8 por ciento de impuesto PAIS. De esa manera, el “dólar Netflix” sería de unos 113 pesos.

¿Cómo se puede evitar este sobrecargo?

1 - Pesificar las precios. Los encargados de pesificar los servicios, que puede llegar en dólares, son las propias marcas. El cliente de Netflix tiene que acceder a la plataforma y utilizar el chat de atención al cliente para pedir que el cobro del servicio se haga en pesos. Estos son los pasos que hay que seguir

- Ingresa a “centro de ayuda” e ir a “Iniciar chat”, abajo a la derecha

- Seleccionar “Dinos cuál es tu problema”

- El tercer paso es aclara el tema en cuestión: “Quiero pasar mi facturación a pesos”

- Esperar la confirmación en el chat

Spotify también se puede pagar en pesos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cabe destacar que desde el servicio de atención al cliente de Netflix pueden informar a los clientes que la compañía realiza todos los cobros en el país en pesos. Igual hay que pedir la pesificación

Para Spotify se deberán seguir los mismos pasos.

¿Banco o tarjetas? En principio no hace falta hablar con ellos: todo el trámite hay que hacerlo con las empresas que brinden el servicio. Desde una de las entidades financieras destacaron que "las presentaciones realizadas por los comercios no pueden ser modificadas por los procesadores de tarjetas, ni por las marcas ni por los Bancos emisores. Son contratos entre la gente y las marcas, lo bancos no los puede modificar” , aseguran desde el sector financiero.

“En los casos de Netflix, Spotify y Amazon Prime, las tarifas están pesificadas por un sistema de conversión de las propias empresas que se hace al momento del pago. Ese día, se fija el tipo de cambio al precio informado por las plataformas en pesos, impacta en el resumen de tarjeta la cantidad de dólares correspondientes a ese precio, se calcula el impuesto PAIS y, a partir del próximo mes, se calculará la retención”, explicaron.

“Si la empresa factura en pesos, si en la tarjeta te llega como consumo en pesos, no paga ni el impuesto, ni la retención y no consume cupo” , aseguraron a Télam fuentes del Banco Central. En cambio, si la empresa “factura en dólares, si en la tarjeta te llega como un consumo en dólares, pagás el impuesto y la retención y consume cupo”, agregaron.

Los servicios pagos de Tinder abonan el nuevo recargo (Shutterstock)

2 - Estar atentos a los servicios que son en dólares sí o sí. En el caso de los servicios de streaming como Netflix, Spotify, Amazon Prime y los servicios de almacenamiento de datos, si las operaciones se cancelan en moneda extranjera se verán alcanzadas por la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales así como por el impuesto PAIS . Además, si, por ejemplo Netflix fue contratado a través de la aplicación Google Play de Android o el App Store de Apple, pagará igual.

En estos casos el cobro se realizará en dólares, los cuales se descontarán del cupo mensual de USD 200 que estableció el Banco Central.

La mayoría de los productos de Google, como la ampliación de espacio en Drive o servicios de Gmail, son en dólares. Lo mismo otros servicios como Dropbox, muchos juegos on line para consolas y aplicaciones móviles específicas.

3 - Tarjetas locales. “Si los cargos los ves en dólares en tu tarjeta y quieres que aparezcan en pesos argentinos, puedes intentar cambiar el método de pago de tu cuenta a una tarjeta local como Cabal, Diners o Naranja”, recomienda Netflix desde su chat.

El mensaje del chat de la plataforma de video

4 - ¿Qué pasa con las aplicaciones de citas? Como detalló ayer Infobae, apps de citas, como Tinder, Happn, Bumble o Blindlove, suelen ser gratis, pero tienen servicios premium. En ese caso, se pagan con el nuevo dólar y se descuenta del cupo de USD 200.

Tinder Plus con el impuesto PAIS cuesta USD 9,99 dólares. Y Tinder Gold USD 14,99. Gold, por caso, le permite saber al usuario quién le da like a su perfil. En ambos casos, estos consumos limitaran la capacidad de adquirir los USD 200 del cupo mensual.

5 - ¿Si pago, como recupero el adelanto de Ganancias o Bienes Personales? Quienes paguen Ganancias o BBPP podrán declarar los pagos en sus declaraciones del año que viene como una percepción más y si estos son empleados en relación de dependencia el empleador les devolverá lo retenido de más). Los monotributistas podrán pedirlas anualmente informando la CBU y la AFIP reintegrará los montos. Respecto de quienes no paguen Ganancias, BBPP ni sean monotributistas, en principio aún no tienen ningún sistema de devolución, pero se espera que la AFIP comunique uno.

Seguí leyendo:

Los bancos todavía no adaptaron sus sistemas para volver a vender dólares

Fuerte crítica de los grandes empresarios a las nuevas restricciones cambiarias

Mercados: la Bolsa porteña sube 3%, pero en el exterior las acciones argentinas vuelven a caer