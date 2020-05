La disyuntiva salud o economía puede tener sentido para quienes toman determinadas decisiones, o en momentos puntuales. Pero no podemos desconocer que ambas dimensiones están vinculadas estrechamente. Si la preservación de la salud requiere frenar la economía, la pobreza y la indigencia aumentarán, y esto afectará negativamente la salud... Un verdadero espiral descendente. Quienes hablamos de economía no somos indiferentes a los temas sanitarios. Los tenemos en cuenta, principalmente por una razón moral, y también porque no es posible tener una economía saludable si la población está enferma. Y dado que no podemos “agregar valor” hablando de temas médicos, tratamos de aportar nuestro granito de arena pensando la economía.