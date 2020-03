Una encuesta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) precisó que 68% de 400 empresarios consultados estimó que en marzo su facturación habrá caído en promedio un 70%. Uno de cada 12 cree que no podrá aguantar un mes más y cuando se agregan quienes creen no aguantar un segundo o tercer mes así, se llega a que, de prolongarse la situación, en 90 días tres de cada cuatro habrán quebrado. Una de cada diez de esas empresas ya despidió parte de su personal y 15% lo evitó hasta ahora con el recurso de adelantar las vacaciones.