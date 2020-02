Como ya explicó a Infobae el ex representante de la Argentina ante el Fondo, Héctor Torres, defaultearle o pedirle una quita al Fondo significa defaultearle o pedirle una quita a los otros 188 países miembros de la institución. Algo así como que el socio de un club pida dinero y no quiera devolverlo todo porque le dieron demasiado. Más allá de los cambios de gobierno, los entes multilaterales se atienen al principio de continuidad jurídica del Estado, en especial si no hay ruptura del orden institucional.