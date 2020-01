Además de fijar espacios en góndolas, la norma se detiene en las condiciones de pago que pueden fijar los supermercados a sus proveedores. Para empezar, el plazo máximo de pagos no podrá superar los 90 días. Los sujetos no podrán exigirles a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo. En la negociación contractual entre los supermercados y el proveedor de uno o varios productos determinados no podrá oponerse como condición la comercialización de productos de terceros, la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión. Tampoco podrán interponerse las condiciones o variaciones de los precios de terceros proveedores.