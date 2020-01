“Ha sido un fin de año muy complicado para el sector con 17 meses consecutivos de caída y aunque hay expectativa la verdad es que no tenemos realidades. Es lógico que tengamos que esperar con un Gobierno que recién entró pero no hay mucho tiempo, cada día que pasa es una empresa que cae y son empleos que caen. El sector de la construcción esta en 388.000 empleados cuando supo tener 460.000. es una situación que hacia mucho tiempo no se ven en la industria de la construcción”, finalizó el constructor.