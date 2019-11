México está “valorando" reconocimiento a Jeanine Áñez en Bolivia

Esto corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores valorarlo en su momento. Así lo están haciendo otros países, no han resuelto. No sé cuántos hayan reconocido o no hayan reconocido. Nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión”, dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador