“El libre mercado que pregona el Gobierno no es tal. Todo toma sentido cuando profundiza y se da cuenta que algunas cosas fueron redireccionadas y la revolución de los aviones fue pensada para algunas pocas empresas y no para los argentinos que quieren invertir y progresar . El Estado podrá apelar o no esta decisión, pero al ser resolutorio la orden de la justicia es clara: ‘déjenlos trabajar’", enfatizó Livi.