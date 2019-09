“Estamos contentos con el proceso y como se fueron dando todas las cosas”, asegura Matías Botbol, CEO de Taringa que seguirá en IOVLabs. El cofundador remarca que no se arrepiente de no haber vendido antes por más. “Tuvimos varias ofertas de compra y no las aceptamos porque no estaban alineadas con nuestra visión. Ahora, con IOVLabs tenemos el mismo espíritu y podemos lograr algo grande juntos porque genera una buena sinergia”, dice.