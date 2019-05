– El escenario de entonces no era el mismo…

– Exacto. Japón era un aliado estratégico, militar de los Estados Unidos; EEUU había estado en la posguerra dentro de Japón organizando la democracia, era una relación completamente distinta. Ahora observo una relación donde hay una confianza construida a partir de los 70, pero también una desconfianza potencial en la medida en que ambos países son muy grandes, y China no es una economía de fácil lectura, ni la política, ni la economía, para el resto del mundo. Otra de las cosas que ha pasado es que, por ejemplo China y Estados Unidos son el 4% del comercio mundial, no el 15%; pero su vinculación comercial es muy importante: China tiene a Estados Unidos como uno de sus principales clientes de productos finales y por lo tanto no es fácilmente reemplazable, por qué son todos productos de la industria; y por otro lado, los EEUU tiene a China como el principal financiador para sus bonos del Tesoro. Mientras ese acuerdo duró, unos 15 años, había una confianza mutua, no escrita en ningún tratado.