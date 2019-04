El informe del FMI sobre el comportamiento de la economía argentina no fue todo lo colorido que se esperaba. El Fondo no pide más impuestos, sino que mejore la recaudación. La suba de impuestos sería una de las formas de lograrlo, pero la economía con la caída de la recaudación le demostró que no soporta una carga impositiva mayor. A medida que suben los impuestos, más retracción hay a pagarlos. Cuando el dinero no alcanza y las tasas de interés están en niveles inalcanzables, la primera fuente financiamiento es la AFIP. No se pagan impuestos aunque amenace con tasas más altas a los morosos. De hecho, ya no cierra cuentas corrientes a los morosos, porque la parálisis de la economía sería total.