– Usted puso como relevante en el centro del debate la necesidad de cambios en el sistema previsional. El problema actual es que hay una gran porción de jubilados y pensionados que cobran luego de haber cumplido con las reglas de antigüedad laboral y aportes y contribuciones, y muchos otros que ingresaron al sistema con moratorias y otros beneficios especiales. El resultado es que más de las dos terceras partes percibe la mínima y no lo que le corresponde. ¿Con el cambio en la fórmula de ajuste, de una polinómica que incluye la variación de la recaudación y de los salarios, a otra basada únicamente en la inflación, no los condenaría a mantenerse en una mínima que no cubre la canasta de consumo básico?

– Yo no lo miraría tanto desde el punto de vista del individuo, sino del lado macroeconómico. Ajustar las jubilaciones por inflación tiene dos problemas: 1) ¿Qué pasa el día en que ocurre una recesión?, tendría un impacto severo sobre el gasto público porque tendría una rémora extremadamente difícil de superar; y 2) ¿Qué pasa el día en que se cae en una hiperinflación, o alta inflación? Esto tiene de bueno que queda la promesa explícita de no que no se va a intentar licuar el haber de los jubilados, que no van a volver a ser el pato de la boda; eso me parece extremadamente sano. Sin embargo, eso condiciona notablemente al resto de la macroeconomía.