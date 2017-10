Kochani! Jesteśmy już po pierwszych na Świecie wyborach Miss Wheelchair World 2017. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim za tak piękny czas. Wszystkim organizatorom , sponsorom i osobą zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Przede wszystkim dziękuję cudownym finalistkom z którymi przez całe zgrupowanie miałam możliwość nawiązać cudowne przyjaźnie i wsadzić do serca niezapomniane wspomnienia. Dziewczyny! Jesteście wszystkie NAJCUDOWNIEJSZE! 🙂 Dziękuję wszystkim za dobre słowo, wsparcie i kibicowanie 🙂 POLSKO! Mamy tytuł II Vice Miss ❤ Suknia wieczorowa: @violapiekut Suknia Narodowa oraz koktajlowa: @dorotagoldpoint Make up: @douglas_polska Lashes na galę: @klaudiajulkowska Oprawa kwiatowa: @magnusflowers I inni #dziekujemy ❤️ #misswheelchairworld #poland #warsaw #2017

