Histórico: Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis

Juan Martín del Potro, nominado para ingresar al Salón de la Fama

El argentino Juan Martín del Potro fue incluido como uno de los candidatos para la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional (ITHF), según informó el propio organismo a través de un comunicado oficial. La elección ubica al ex campeón del US Open dentro de una lista donde también aparece el suizo Roger Federer y la rusa Svetlana Kuznetsova, entre otras figuras destacadas del tenis mundial, como la periodista Mary Carillo y el administrador Marshall Happer. De acuerdo con la información difundida por la International Tennis Hall of Fame, la votación de los aficionados para la categoría de jugador permanecerá abierta hasta el viernes 10 de octubre en la plataforma online del organismo.

Del Potro, nacido en Tandil en 1988, se convirtió en uno de los nombres más importantes del tenis argentino tras su consagración en el US Open de 2009, cuando superó en la final a Federer en un duelo memorable a cinco sets. A lo largo de su trayectoria, el argentino logró obtener 22 títulos individuales y consiguió sostener una presencia constante en los principales torneos del circuito profesional.

Tal como detalló la International Tennis Hall of Fame, el tandilense logró ingresar al top 10 del ranking mundial al finalizar 2009, año en el cual registró una de sus campañas más sólidas. Entre sus actuaciones destacadas, figura una racha de 23 victorias consecutivas durante la temporada 2008, así como la conquista de cuatro títulos ATP mientras todavía contaba con 19 años.

Otro punto alto en la carrera de Del Potro fue su aporte decisivo al equipo argentino de Copa Davis en 2016. El tandilense lideró al conjunto nacional en el histórico triunfo frente a Croacia, que representó la primera coronación del país en este torneo por equipos. El ex jugador argentino también sumó una medalla de plata en la competencia individual de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, superando en esa edición a rivales de la talla de Rafael Nadal y Novak Djokovic.

La felicidad de Juan Martín del Potro por ser candidato a ingresar al Salón de la Fama

“Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”, escribió el tandilense en su cuenta de X al ver publicada su candidatura. En caso de conseguir los votos necesarios, Delpo se unirá a un selecto grupo donde ya figuran otros dos tenistas argentinos. Gabriela Sabatini ingresó en la clase de 2006 y Guilermo Vilas lo hizo en 1991.

El tenista suizo Roger Federer es otro de los candidatos a ingresar al Salón de la Fama (REUTERS/Tingshu Wang)

El listado de candidatos a ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional destaca a Federer como uno de los ocho hombres que logró completar la serie de Grand Slam en individuales. El suizo obtuvo 20 títulos grandes y finalizó su carrera con 103 trofeos individuales oficiales, además de un oro olímpico y un título de la Copa Davis en 2014 con el equipo de Suiza. La inclusión del helvético en la nómina de aspirantes ocurre en su primer año de elegibilidad, lo que ha generado una amplia atención en la prensa especializada, según resaltó el propio organismo.

En la misma categoría, la rusa Svetlana Kuznetsova aparece como otra de las favoritas a ingresar al cluster histórico del tenis. Kuznetsova, quien alcanzó el número dos del mundo en el ranking de la WTA, se adjudicó cuatro títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera profesional, dos en individuales y dos en dobles. Representando a Rusia, formó parte de los equipos campeones de la Copa Billie Jean King en tres ocasiones.

La rusa Svetlana Kuznetsova también puja por ingresar al Salón de la Fama (REUTERS/Loren Elliott)

La postulación de Del Potro surge como un reconocimiento a una carrera signada por grandes triunfos y recuperaciones de lesiones complejas, aspecto que consolidó su figura no solo en Argentina sino también en el circuito internacional. Junto a los deportistas, la organización anunció también la nominación de la periodista Mary Carillo y del administrador Marshall Happer en la categoría de Colaborador, una distinción reservada a quienes han aportado al desarrollo y la gestión del tenis en distintas áreas.

Por tercer año consecutivo, la organización abrirá el proceso de selección a las decisiones del público, sumando el voto popular a las deliberaciones del jurado de expertos. Los fanáticos pueden seleccionar a sus candidatos preferidos entre los nominados en la categoría de jugador hasta el viernes 10 de octubre. Una vez concluido el proceso, el Grupo Oficial de Votación —integrado por periodistas especializados, historiadores y miembros ya incluidos en el Salón de la Fama— emitirá su propio sufragio.

El sistema establece que los tres candidatos con mayor apoyo del público sumarán puntos porcentuales extra a sus votos totales del Grupo Oficial: el primer lugar recibirá tres puntos adicionales, el segundo dos y el tercero uno. Para ingresar al Salón de la Fama, los postulantes deben alcanzar al menos el 75% de votos afirmativos del Grupo, sumando los porcentajes ganados mediante la votación de la afición.