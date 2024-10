Video revelador: la reacción de Ocon al escuchar los dardos de Colapinto tras el Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto volvió a dar una muestra profunda de su potencial en su cuarta presentación en la Fórmula 1. En el Gran Premio de Estados Unidos, el argentino, de 21 años, finalizó décimo y sumó un punto, que se suman a los cuatro que ya había obtenido en el GP de Azerbaiján. Y estuvo al borde de quedarse con otra unidad por el récord de vuelta, pero sobre el epílogo se lo arrebató Esteban Ocon (Alpine), que como terminó 18° ni siquiera pudo contabilizarlo.

La estrategia del francés tuvo una explicación: fue un movimiento de su escudería, con el fin de que Williams tomara menos distancia en la tabla de constructores, ya que el elenco británico le sacó tres puntos al equipo galo (17 contra 14). Al mismo tiempo, con apenas cuatro presentaciones, el bonaerense alcanzó a su adversario en la nómina de pilotos de la temporada 2024.

Pues bien, tras la carrera, en medio de su algarabía por su muy interesante producción, Colapinto le dedicó un filoso dardo a su rival ante los micrófonos. Con su habitual frescura, el argentino no apeló a frases de ocasión: “La vuelta rápida la tuvimos casi hasta el final hasta que me la sacó este, el francés. Nada, una pena. ¿Para qué entra a boxes? Gastan gomas... Que cuiden el planeta, boludo. Andan gastando caucho al pedo para nada. Con sólo dos vueltas para el final, para en boxes para eso, pero bueno”.

Sus palabras denotaban la cercanía de su adversario al referirse a él. En efecto, mientras declaraba, Ocon, de 28 años, pasó por detrás suyo. Un revelador video de ESPN muestra la reacción del piloto europeo ante las condimentadas palabras del hombre de Williams. Pequeño detalle, el francés habla cuatro idiomas: el natal, inglés, italiano y... español.

* Las principales declaraciones del bonaerense

En consecuencia, en la filmación se puede advertir cómo Ocon se hace espacio para pasar detrás de Colapinto para continuar con su contacto con los medios en otro sector, pero se detiene cuando lo escucha, se da vuelta y se lo queda mirando unos instantes, mientras presta atención. ¿Habrá respuesta de su parte? ¿Nació un nuevo duelo para sumar efervescencia en las últimas cinco competencias del año?

Por lo pronto, Franco sigue exhibiendo su desparpajo y recursos para probar que merece una butaca en la Máxima a partir de 2025. Por ejemplo, se encargó de convencer a los ingenieros de la escudería británica para aplicar una estrategia osada con los neumáticos, que terminó siendo exitosa.

* Las alternativas de la carrera en Austin

“El equipo no quería largar con gomas duras. Yo les dije ´dale, amigo, pongamos gomas duras y hagamos un stint más largo a ver qué pasa´. Y no querían, pero los convencí, así que capaz que si el año que viene no tengo butaca, me hago estratega. Pero estoy contento, obviamente que fue una estrategia arriesgada, pero nos salió bien. Yo sabía que teníamos buen ritmo y quería demostrar lo que teníamos”, se explayó sobre la apuesta.

El pilarense se la juega, tanto en las pistas o en los micrófonos. Y ya se ganó una porción generosa del show de la Fórmula 1.