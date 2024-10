Escándalo entre McLaren y Red Bull en medio de la lucha del título de la Fórmula 1 por un comentario que causó “mal gusto”

Verstappen y Norris compiten cabeza a cabeza por el liderato de la clasificación (Reuters)

En medio de una emocionante temporada de Fórmula 1, la pugna por el campeonato mundial se ha intensificado entre los pilotos Max Verstappen y Lando Norris. Sin embargo, un reciente comentario de Helmut Marko, asesor deportivo de la escudería austriaca, avivó la controversia en el ámbito deportivo.

Según el dirigente de 81 años, sólo el neerlandés es el candidato número uno para llevarse el título, basándose en una observación que generó polémica respecto a la “debilidad mental” de Norris.

En una entrevista con el medio alemán Motorsport Magazin, Marko fue enfático respecto a las posibilidades de su piloto frente a Lando Norris, el joven talento de McLaren. “Max es el mejor, es el más rápido y, sobre todo, tiene la fuerza mental para luchar teóricamente por el campeonato del mundo más que Charles Leclerc y Lando Norris”, afirmó Marko.

Sus palabras han sido interpretadas como un directo cuestionamiento a la fortaleza mental de Norris, argumento que fundamenta en base a ciertos rituales que el británico requiere para rendir adecuadamente los días de carrera.

Norris había confesado en el Gran Premio de Italia del mes pasado que todavía siente nervios antes de los eventos. “Todavía me pongo muy nervioso en la clasificación y en las carreras”, admitió Norris. “Apenas como nada los domingos, me cuesta beber algo por los nervios y la presión”, agregó. Asimismo, dejó claro que intenta convertir estos sentimientos en una ventaja, enfocándose en aspectos positivos y manteniendo su atención en lo que realmente importa.

El asesor de Red Bull habló de las debilidades mentales de Norris (Reuters)

Las declaraciones de Marko no pasaron desapercibidas para Zak Brown, CEO de McLaren, quien se mostró “decepcionado pero no sorprendido”. Según Brown, los comentarios de Marko hacen retroceder al deporte “entre 10 y 20 años”, justo cuando varios equipos y pilotos pudieron avanzar significativamente hacia la eliminación del estigma en torno a la salud mental.

“Leí los comentarios de Helmut, que me parecieron decepcionantes pero no sorprendentes”, comentó Brown. Al mismo tiempo, destacó que Norris es un ferviente defensor de la salud mental, mencionando también a Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, como otro partidario del tema. “Creo que es un tema serio del que hemos intentado hablar y sacar a la luz”, enfatizó Brown. A su juicio, usar la salud mental como una táctica competitiva es inapropiado y descortés en un deporte donde todo pareciera tratarse de estrategia y juego. “Abusar de esa situación me parece bastante inapropiado y nos hace retroceder entre 10 y 20 años. Pero, desde el punto de vista deportivo, todo es diversión y juego en la forma en que algunas personas compiten y las tácticas que utilizan, pero creo que eso fue de muy mal gusto”, añadió el hombre fuerte de McLaren.

La pugna por el campeonato mundial de Fórmula 1 sigue su curso. El neerlandés mantiene la punta de la tabla general a falta de seis carreras para el final de la temporada. Actualmente, Mad Max tiene 331 puntos, mientras que el británico se ubica por debajo con 279. El detalle, sin embargo, es que en los últimos cinco eventos disputados, el piloto de McLaren siempre terminó por arriba de su rival.

Cabe destacar que, en esta pelea de 54 puntos de diferencia, Lando Norris saldrá desde la pole, tras imponerse en la previa al GP de Estados Unidos. “El primer objetivo está cumplido”, afirmó el corredor de 24 años y agregó: “Ha sido una vuelta preciosa y la verdad es que en un segundo intento no iba a ir mucho más rápido de lo que fui”, haciendo referencia al accidente del británico George Russell (Mercedes) que no lo dejó salir a dar una segunda vuelta.

Zak Brown apuntó contra un asesor de Red Bull por sus dichos contra Lando Norris (REUTERS/Andrew Boyers/Pool)