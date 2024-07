El descuido de Di María en una declaración que dejó entrever en qué club jugará tras la final de la Copa América

La pista que dio Angel Di Maria sobre su futuro con la Seleccion

Ángel Di María volvió a brillar en el que fue su anteúltimo partido con la camiseta de la selección argentina. Fue triunfo 2-0 por las semifinales de la Copa América, último certamen que disputará el Fideo antes del adiós definitivo. Así lo ratificó en conferencia de prensa, asegurando que no existen chances de que cambie de parecer. Lo que por ahora no se confirmó es dónde jugará a nivel clubes, aunque dejó algunas pistas...

“¿Mis compañeros? Ya saben que no hay vuelta atrás, que ya está decidido. Apoyan la decisión que tomé. Joden, pero ya está. Está tomada. Queda solo un partido y es soñado cómo está terminando. Ya está, es como deseaba”, remarcó Di María en la zona mixta en diálogo con TyC Sports.

Los periodistas apostados en el lugar le preguntaron si no había espacio para rever su determinación y le mencionaron que hasta Lionel Scaloni había pedido en conferencia que “no lo retiren” antes de tiempo, pero el rosarino fue tajante: “No, ya está. Está decidido. No me gusta seguir hablando del tema, pero no hay vuelta atrás. Es lo que sentí ya hace un tiempo atrás”.

Y tuvo un descuido cuando le consultaron si no había posibilidad de que se despidiera ante el público argentino actuando por Eliminatorias en septiembre: “No, ya está, ya está. Los voy a ir a ver”. El hecho de anunciar que iba a concurrir a ver a sus compañeros desde la tribuna en el encuentro contra Chile por las Eliminatorias invitó a pensar que Di María tiene planificado estar en el país, por lo que crecieron los rumores de que después de la Copa América anunciará su llegada a Rosario Central.

Copa América 2024 - Argentina Canadá - La palabra de Di María tras la clasificación a la final de la Copa América

Angelito terminó la temporada con Benfica de Portugal y no brindó precisiones sobre su futuro profesional. Descartada -por el momento- la posibilidad de desembarcar en el Inter Miami junto a Lionel Messi, Luis Suárez y compañía, el talentoso mediocampista zurdo surgido en la cantera canalla volvería a sus pagos a pesar de las amenazas que sufrió su familia en el último tiempo y que condicionaron su hipotético retorno a la entidad de Arroyito, que juega Copa Sudamericana.

“Sí, me siento vigente, pero creo que es el momento indicado. Ya está, di todo lo que tenía que dar. Queda un partido solamente, lo di exactamente todo, dejé la vida por esta camiseta hace ya 16 años y creo que es el momento perfecto para decir un adiós”, insistió.

Tras el match, Fideo se mostró conmovido por estar disfrutando de sus últimos minutos como jugador de la Albiceleste y reveló qué fue lo que dijo el capitán antes de salir a la cancha: “Hoy Leo dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos es un orgullo”.

Luego de publicar un texto emotivo en su cuenta de Instagram, un aluvión de mensajes de fanáticos y sus propios compañeros le llegaron en cuestión de minutos.

“No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores, todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gane. Me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada. Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos Argentina. Una final más, un paso más”, fue su mensaje.