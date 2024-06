Ronald Araujo explicó las razones de su sorpresivo reemplazo en medio del debut de Uruguay: “Casi me desmayo”

Jun 23, 2024; Miami, FL, USA; Uruguay defender Ronald Araujo (4) passes the ball against Panama in the first half during the group stage of Copa America at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports

El capitán de Uruguay que salió a jugar el segundo tiempo en el debut ante Panamá por la Copa América no fue el mismo que inició el partido. La cinta la llevó Federico Valverde, se presentó en el sorteo previo y terminó las acciones de la primera etapa como capitán del equipo. Pero cuando se reiniciaron las acciones, el que apareció en la cancha luciendo el brazalete fue José María Giménez. ¿Qué pasó? Marcelo Bielsa decidió en el entretiempo el ingreso del central de Atlético de Madrid en reemplazo de Ronald Araujo, el defensor del Barcelona.

Su salida generó sorpresa porque si bien había tenido un cruce con el panameño Cristian Martínez en el que había resultado golpeado del tobillo, no parecía mermado desde lo físico para jugar la segunda mitad ni sonaba lógica una variante táctica decidida por el entrenador. En la conferencia de prensa, Araujo explicó por qué salió reemplazado en el entretiempo. “Cuando entré al vestuario me sentí muy mal. Me bajó la presión y me mareé bastante. Casi me desmayo y por eso no pude seguir jugando. Demasiado calor y tal vez no cuidé bien la hidratación durante el día”.

Asimismo, descartó cualquier otra complicación, tranquilizó a los hinchas y avisó que se encuentra bien y preparado para afrontar el próximo partido. Quince minutos después de que el primer zaguero central se tuviera que ir reemplazado, el que pidió el cambio fue el otro central: Mathías Olivera. El que juega de lateral en el Nápoli pero en el equipo de Marcelo Bielsa lo hace como segundo defensor en la zaga sintió una molestia en la cara posterior derecha luego de esforzarse en su intento por controlar un pelotazo largo. Luego de haber sido sustituido por Sebastián Cáceres, los médicos le pusieron hielo en la zona afectada.

Copa América 2024 - Uruguay Panamá - Resumen del Partido

Y así como los dos centrales debieron salir, Nahitan Nández, el lateral derecho de la defensa celeste, también estuvo al borde de ser reemplazado luego de que recibiera una dura entrada en el tobillo derecho del panameño Jovani Welch, en lo que resultó ser la única tarjeta amarilla del partido. “Fue una jugada bastante brusca y estoy un poco dolorido, pero bien”, explicó el ex futbolista de Boca. “Hubo cansancio general porque por momentos tuvimos un ritmo muy alto. En el segundo bajamos un poco y por ahí no supimos mantenerlo, pero este equipo tiene eso de que en los momentos de dificultad aparecen los jugadores desequilibrantes y pudimos lograr los dos goles que nos dieron tranquilidad”, valoró.

Uruguay venció por 3 a 1 a Panamá en su estreno en el certamen continental. Fue un partido en el que la selección charrúa se impuso con autoridad pero recién a falta de cinco minutos del pitazo final pudo resolverlo. Maximiliano Araujo había abierto la cuenta con un golazo desde afuera del área en el primer tiempo pero pasaron casi setenta minutos para que Darwin Núñez metiera el segundo. Matías Viña aumentó el marcador y sobre la hora llegó el gol de Michael Murillo para un equipo panameño que tuvo su momento en el complemento, pero sufrió la jerarquía del equipo sudamericano.

El líder del grupo C al cabo de la primera fecha es Uruguay con tres puntos y un gol más que Estados Unidos, que venció por 2 a 0 a Bolivia. El jueves 27 de junio a las diez de la noche, los conducidos por el Loco Bielsa volverán a jugar: esta vez ante Bolivia por la segunda fecha de la Copa América. Tres horas antes será el turno del local ante Panamá y finalmente el lunes primero de julio se terminará la fase de grupos con dos partidos en simultáneo: Estados Unidos - Uruguay, y Panamá - Bolivia.