El mensaje de Diego Martínez a Mascherano ante la posible convocatoria de las máximas figuras de Boca Juniors a los Juegos Olímpicos

Diego Martínez se mostró muy conforme por la labor de Boca Juniors en la goleada 4-0 a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. Pese al gran rendimiento, el Xeneize no pudo lograr el objetivo de avanzar primero y ahora deberá jugar un repechaje de 16avos ante uno de los terceros de la Copa Libertadores. El problema mayúsculo no es esto, sino que lo hará durante la semana del 15 y 22 de julio y en esa fecha perderá a los futbolistas convocados a los Juegos Olímpicos de París (26 de julio al 11 de agosto).

Si bien Javier Mascherano aún no confirmó la lista, a juzgar por los últimos convocados podría llamar al arquero Leandro Brey y los mediocampistas Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón, quien gracias a sus estupendas actuaciones está en consideración. A propósito de esto, Diego Martínez respondió a la pregunta y si bien reconoció que es el sueño de todo futbolita, también reconoció que lamentaría tamaña pérdida.

“Es difícil la pregunta que me hacés porque la Selección está por encima de todo. Creo que cualquier futbolista desea vestir la camiseta de su Selección, pero también nosotros nos jugamos un montón de cosas importantes. Vamos a afrontarlo como estén dadas las condiciones y competiremos contra el rival que nos toque con el equipo como se desarrolle en ese momento”, expresó en la conferencia de prensa.

Además de las posibles bajas por las convocatorias, que se suma la de Pol Fernández por acumulación de amarillas para el duelo de ida, el entrenador xeneize se refirió al mercado y los refuerzos que irán a buscar: “Nos quedan dos partidos muy importantes, los playoffs todavía tenemos tiempo. Analizaremos cuando termine esta parte del torneo lo que ha sido el semestre y lo que empecemos a planear para la segunda parte del año, que será muy importante”.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE DIEGO MARTÍNEZ:

La clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana:

“Hicimos el trabajo que teníamos que hacer. La diferencia estuvo bien, el equipo mereció un gol más. Cumplimos un objetivo, pasar a la próxima fase de la Copa Sudamericana. No era el que realmente queríamos, pero es un objetivo que tendremos que hacer una instancia para poder seguir compitiendo”.

“Le comenté a los muchachos que sentía que era difícil poder lograr ese objetivo, pero sentía que lo podíamos lograr sinceramente. Tenía un deseo o un presentimiento de que Trinidense podía ganar un punto en Brasil. La parte que parecía más compleja, que era hacer mucha cantidad de goles, este grupo me genera la expectativa de que lo puede hacer. En el entretiempo, nos enteramos del resultado y en nuestro plan de partido si las cosas no iban como imaginábamos y podíamos cuidar a alguno de los muchachos, había que cuidarlos. Pol era uno de ellos. Lo hablé con él en el entretiempo, pero por la cantidad de partidos que teníamos también había que dosificar por los minutos que vienen teniendo, hablamos que estaba la posibilidad de cambiarlo o que tenga cuidado con esa amarilla. Justo antes de los cambios vino la jugada que lo amonestaron. Eso nos hizo que pueda continuar Pol sin pensar en su cambio. Era uno de los posibles cambios que teníamos en la cabeza, porque también Cristian estaba un poco cansado”.

El gran elogio a Marcelo Saracchi, autor de uno de los goles:

“No es un hallazgo (por su posición de lateral derecho), me pone contento por Marcelo. Como se lo dije personalmente, también lo voy a decir públicamente: se lo merece porque cuando a él no le tocó no aflojó nunca. Y a veces, los entrenadores podemos cometer errores por no darle posibilidades a jugadores que se lo merecen, Marcelo no aflojó nunca. Me gusta que es fastidioso, quiere demostrar que quiere jugar, no le da lo mismo, quiere competir. Me pone contento por él para que tenga minutos que él está buscando. Es un lateral que entiende el juego, muchas veces nos ponemos a hablar del juego mismo durante la semana. Para un cuerpo técnico, es muy importante tener futbolistas como él cuando no les toca jugar porque te la hacen difícil. Cualquier oportunidad, están esperando para poder aprovecharlo”.

La salud de Miguel Merentiel:

“Tiene un estado gripal. Está bien, estuvo con fiebre, le hicieron los estudios y salió todo bien. Quería estar. Se sintió un poco mejor en el transcurso de la tarde, pero los médicos coherentemente decidieron que lo mejor era que descanse. Esperemos que pueda evolucionar bien, que baje el estado febril que tiene y pueda estar disponible para el próximo partido”.