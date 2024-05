La frase de una estrella del Real Madrid a días de la final de Champions League que encendió las alertas en España

Rodrygo habla sobre su futuro en el Real Madrid

A horas de la ansiada final de Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en Wembley, el delantero brasileño Rodrygo se convirtió en el protagonista de las portadas de los principales medios españoles después que salieran a la luz unas controvertidas declaraciones sobre su futuro en la institución, las cuales salió a desmentir posteriormente.

Todo comenzó después del anuncio que hizo el medio DAZN a través de sus redes sociales promocionando una entrevista íntima con el futbolista. Junto a un video en el que se podía ver al brasileño y a la presentadora, se podía leer: “¿Quiere Rodrygo al Real Madrid para toda la vida?”.

“Sí bueno, todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero todos los años que he estado aquí han sido un placer”, se pudo escuchar de boca del brasileño, intercaladas con imágenes suyas con la camiseta merengue.

Como si fuera poco, el sitio brasileño Placar TV publicaba otro video en donde el brasileño no cerraba las puertas a una posible salida si no se sentía importante: “Claro que quiero seguir aquí muchos años, quiero estar aquí mientras sienta que ayudo y soy importante para el equipo. Y a partir del momento en el que vea que ya no soy importante tal vez sea la hora de buscar otro lugar, pero creo que no es lo que está pasando en este momento ni estoy pensando en eso. Siempre soñé con jugar aquí, siempre fue mi club preferido, estoy cumpliendo un sueño, campeón de todo ya... Y mientras sea importante quiero continuar aquí”.

Sus frases llegaron en un momento clave ya que con el posible arribo de Kylian Mbappé él podría ser uno de los más perjudicados, teniendo en cuenta que también compite con Jude Bellingham y Vinicius Jr. por un puesto.

Al ver la repercusión que tomaron sus palabras a través de las redes, el ex Santos no dudó en salir a aclarar lo que sucedió. “Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto. Para ser muy directo, estoy MUY feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida! Ahora seguimos con la historia por hacer. Por la 15 ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

Sin embargo, según informó el periódico madrileño Marca, desde la entidad blanca hubo una respuesta puertas adentro ante lo sucedido: “Aquí está el que quiere”. El medio en cuestión detalló que para el club, “todos los jugadores son intransferibles, pero a su vez todos son transferibles”.

En lo que respecta a su presente futbolístico, Rodrygo disputó 50 partidos en la temporada actual, aunque solo once de ellos los 90 minutos. Sus estadísticas (17 goles y 9 asistencias en 50 encuentros) no alcanzaron las expectativas para una de las figuras ofensivas del Real Madrid. La prensa y la afición señalaron su falta de regularidad en cuanto al gol y al rendimiento en el juego. En Liga, no ha anotado desde el 31 de marzo.