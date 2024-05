Renunciaron cuatro jugadoras de la selección femenina de fútbol: los motivos y la palabra del entrenador Germán Portanova

La selección femenina se entrenó en el predio Lionel Messi de Ezeiza (@Argentina)

La selección argentina femenina de fútbol se encuentra entrenando en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza de cara a los dos partidos amistoso que se jugarán en Buenos Aires ante Costa Rica sin la presencia de Lorena Benítez, Julieta Cruz, Laurina Oliveros y Eliana Stabile, quienes decidieron bajarse de la convocatoria que realizó el entrenador Germán Portanova.

Las cuatro futbolistas que representan a Boca Juniors presentaron su renuncia con algunas críticas por cuestiones organizativas. “Triste decisión y difícil de tomar. Esta fecha quiero dar un paso al costado, cansada ya de hace tiempo de la falta de interés hacia el fútbol femenino. Solo queremos ser valoradas y ojalá la generación que viene no pasen lo mismo”, publicó Stabile en un posteo en redes sociales. La defensora fue la última en comunicar su deserción.

“Es una situación triste. De mi parte, cuando las jugadoras me mandaron mensajes con la decisión era un aviso de lo que iba a suceder. Respeto la decisión, es en libertad y la entiendo, pero creemos que la forma es diferente, creemos que desde el diálogo y estando adentro vamos a hacer crecer al fútbol femenino. Hubo avances y también falta mucho, pero desde el diálogo. Esto no tiene que llevar a una grieta y es construcción”, indicó Portanova en diálogo con AFA Estudio.

El entrenador, que prepara los amistosos ante la selección de Costa Rica (viernes 31 de mayo en el estadio Ciudad de Caseros y lunes 3 en el estadio de Platense a las 20.10; TV DSports), amplió en su opinión sobre las bajas: “Las jugadoras que se quedan a representar a la bandera y a la camiseta también están en la lucha. Desde adentro y desde el diálogo se logran las cosas. Cuando estás afuera no sos más fuerte, más allá de algún tuit. ¿Cómo hacés para hablar con un dirigente si estás afuera? Hay que seguir demostrando trabajo y seriedad. La situación es triste y me gustaría mucho que no se haga el debate entre quiénes se quedan y las que decidieron no estar. Desde este lado no hay críticas para quienes hayan dejado la Selección. La lucha es igual, todos queremos el crecimiento del fútbol argentino”.

Por su parte, Aldana Cometti, también se expresó en el canal de la AFA y lamentó lo sucedido con sus compañeras. “Es triste que pase esto. Hay que hablar con los dirigentes, pudimos tener la reunión ayer. Nos explicaron cómo son las cosas, no se va a solucionar con un viático o con un partido en la Argentina. No podemos pretender de un día para el otro tener todo, pero vamos a ir logrando cosas”, puntualizó la jugadora del Madrid CFF.

En tanto que Vanina Correa, la arquera de Rosario Central de 40 años, dio más precisiones sobre los puntos de discusión con los directivos: “Los viáticos generalmente se pagan cuando salimos del país. Acá no lo cobramos. Se da la casualidad de que el partido se juega en Buenos Aires y se hace el pedido para cobrar el viático. Son decisiones personales, cada quien decide luchar con sus formas. Ya estaba colgando los guantes y pasa esto, pero hay que atravesarlo. Fue mi decisión venir y retirarme en una cancha”.

En medio de la preparación para la fecha FIFA de la Selección femenina, se dieron a conocer mediante las redes sociales tres bajas de la convocatoria. Lorena Benítez realizó una extensa publicación en su perfil de Instagram y detalló que entre las razones de su decisión estaban el no cobro de viáticos y no haber contado con almuerzo y desayuno los días de entrenamiento. “Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sanguchito de fiambre con una banana… Solo deseo que generación futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la Selección”, expresó Julieta Cruz.

Por último, la arquera Laurina Oliveros posteó el siguiente mensaje para anunciar su baja de la Selección: “Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. ¿Mi deseo para este año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras”.

