Otra brillante actuación de Faustino Oro en el Campeonato Continental de ajedrez: el sueño de convertirse en gran maestro

El jugador argentino Faustino Oro. EFE/ David Arquimbau Sintes

El niño argentino, Faustino Oro, de 10 años está cumpliendo una brillante labor en el XVII Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Américas 2024, que se desarrolla en el Hotel Dorado de la 70, en la ciudad de Medellín (Colombia), con la participación de 387 jugadores, 60 de los cuales pertenecen a la categoría de gran maestro y maestro internacional. Transcurridas siete ruedas, más de la mitad del certamen previsto a once jornadas, el pequeño Faustino acumula 5,5 puntos, mezclado entre los mejores de la competencia.

La competencia que se desarrolla por sistema suizo (en cada rueda se enfrentan rivales con igual o similar puntaje) a once fechas, repartirá 23 mil dólares en premios y les otorgará a los cuatro mejores clasificados una plaza para el siguiente ciclo de la Copa del Mundo de ajedrez.

La delegación argentina está compuesta, además de Faustino, por otros cinco ajedrecistas: los maestros Leandro Krysa (35°), Ilan Schnaider (45°); la flamante campeona vernácula, María José Campos (62°); y la campeona mundial juvenil Candela Francisco (77°). También sobresale el salteño (Departamento La Caldera), Rene Garnier, de 37 años.

El Campeonato Continental es una de las principales competencias de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas) que reúne a varios de los mejores jugadores del Continente y que les permite a muchos de los que no tienen posibilidades económicas de viajar a Europa medir sus fuerzas con jugadores de mayor experiencia. Principalmente para Ilan Schanider, de 13 años, Faustino Oro, de 10, y Candela Francisco, de 17, tres de los más jóvenes de los que componen la delegación local, es un gran banco de pruebas. Todos juegan a ganar e incluso sueñan con la medalla dorada, pero sus objetivos reales son la obtención de alguna norma, ya sea de maestro internacional o de gran maestro. Candela tiene el título de gran maestra femenina, pero le gustaría obtener el de gran maestro masculino. En tanto Ilan como Faustino luchan por el título de maestro internacional; Schneider ya hizo dos normas (son necesarias 3 para homologar el título) y Oro cuenta con una. Por ahora.

Desde los primeros días de este mes, el pequeño “Messi del ajedrez” como lo llama la prensa española, forma parte del primer plan de entrenamiento para el alto rendimiento que se haya implementado en Sudamérica; con el apoyo oficial de la Federación Argentina y de un grupo de empresarios, mecenas dispuestos a afrontar los gastos de su preparación, “El Pibe de Oro” es asistido por un equipo de cinco entrenadores. Ellos hablaron de la actualidad de Faustino Oro.

El argentino Faustino Oro, de 10 años, durante su partida la partida que le enfrentó a la española Lucía Follana Albelda, en la modalidad de 90 minutos más 30 segundos en el VIII Open Internacional (EFE/ Morell)

“Lo está haciendo muy bien, te diría que espectacular”, le dijo a Infobae el gran maestro argentino Tomás Sosa, uno de sus entrenadores y que reside en España. Y agregó: “Ya pasaron dos fuertes rivales, dos grandes maestros, el chileno Salinas y el cubano Almeida, con dos empates, en los que en la primera partida resolvió todo muy bien y en la segunda luchó y se esforzó por no perder la iniciativa. Nada que objetar, creo que el trabajo que están haciendo Jorge (Rosito) y Mario (Villanueva) en aperturas es muy bueno. Mi tarea como entrenador está referida a la parte de cálculo y táctica, que ahora por estar compitiendo no la estamos realizando. También me enfoco mucho en su mentalidad y creo que cuando consiga uno o dos triunfos ante grandes maestros o jugadores con más de 2500 puntos de Elo (sistema de puntaje en el ranking del ajedrez) eso le va a dar el envión anímico necesario que le permitirá despuntar definitivamente”.

“Yo me detengo a observar en cómo está jugando Fausti”, dijo el entrenador marplatense Jorge Rosito, y completó: Porque el puntaje que tiene, qué es bárbaro, 5 sobre 6, que no fue producto de la suerte o de la casualidad. Les ganó a lo que les tenía que ganar y empató con dos que lo superan en fuerza. También supo zafar de alguna situación en la que estuvo inferior y que tal vez tiempo atrás se hubiera caído. Eso demuestra que está muy fuerte de la cabeza. Hace unos días conversamos y Fausti me dijo ‘me tengo mucha confianza’, y los resultados están a la vista”. Sobre las dificultades de la competencia, habló con Infobae el gran maestro argentino Leandro Krysa, que con 4,5 puntos se ubica en el 35° puesto de la tabla general.

“El torneo es muy duro, particularmente me costó mucho estas primeras ruedas, pero tengo confianza en remontar algunos puestos en las últimas cinco jornadas que quedan hasta el final”. Y, consultado sobre la labor de Faustino Oro, detalló: “Es un prodigio, sin dudas. Pasó por la mesa que yo estaba jugando y se detuvo sólo unos segundos. Después más tarde me dijo “quedaste muy bien” y en verdad era un estudio que había hecho y él se dio cuenta al toque. Observó y comprendió toda la trama. Es increíble. Además, aunque no lo conozco tanto porque nunca entrenamos juntos, ahora tuve la posibilidad de cenar con él y su papá, y ver así que se comporta como un niño, porque pide que le pongan o le quiten tal cosa a la hamburguesa y, por otro lado mantiene una conversación como un adulto. Me hace acordar cuando en mi juventud pasaba las tardes en el Club Argentino y había dos chicos, uno Alan Pichot, y el otro Jorge Cori, que jugaban sus partidas y venían con los más grandes para aprender algo más o simplemente para jugar con sus jueguitos. Fausti tiene mucho de ello, y en verdad está jugando un torneazo”. Sin dudas que la actuación del niño argentino atrapa la atención de propios y extraños, y sobre todo si alcanzará algunos de sus próximos peldaños en la proyección hacia la élite del ajedrez; los títulos de maestro internacional o de gran maestro (una especie de cinturón negro en los judocas).

“Prefiero que el balance lo hagamos una vez concluida su actuación” le explicó a Infobae el entrenador Mario Villanueva. Y agregó: “Incluso es difícil hablar de sus posibilidades de hacer alguna norma, ya que eso depende mucho de la fuerza de sus rivales”.

Faustino Oro en el Mundial de Ajedrez

El tema es así: existen dos requisitos esenciales para alcanzar los títulos de maestro internacional o de gran maestro: el jugador debe poseer un ranking de 2400 puntos de Elo -para MI- y de 2500 -para GM- y completar tres actuaciones (normas) con performance (puntuación) de maestro internacional o gran maestro. Le falta un punto.

Abhimanyu Mishra, un niño norteamericano de padres indios, tiene el récord mundial de haber alcanzado ambos títulos a la edad más precoz en el historial del ajedrez. Abhi, como lo llaman sus colegas, fue maestro internacional en 2019, a los 10 años, 9 meses y 3 días, y gran maestro en 2021, a los 12 años, 4 meses y 25 días.

Tal vez, lo más importante sea que Faustino Oro, a los 10 años y 7 meses está jugando en un gran nivel un fuerte torneo en Colombia, acompañado por el afecto de su papá Alejandro, y asistido por un equipo de entrenadores empeñados en hacer realidad su sueño. Acaso, el sueño de todos.

Para seguir las partidas en vivo: emisiones de torneos en directo por lichess.org