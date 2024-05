Mike Tyson habló luego de la urgencia médica que sufrió en Los Ángeles: cuál es su estado de salud y la súplica de un fanático

Mike Tyson se expresó sobre su salud en las redes sociales (REUTERS/Ahmed Yosri)

El próximo sábado 20 de julio, el mundo del boxeo tendrá uno de los principales eventos de 2024 en el AT&T Stadium, estadio de los Dallas Cowboys de la NFL: en Arlington, Texas, Mike Tyson se enfrentará al youtuber Jake Paul en una pelea de exhibición transmitida por Netflix. La antesala a lo que será esta fecha trajo distintos capítulos entre ambos protagonistas, aunque en las últimas horas sucedió un percance médico que provocó especulaciones sobre el futuro del combate en los Estados Unidos.

En la llegada de un vuelo a Los Ángeles, proveniente de Miami, Iron Mike fue atendido de urgencia por “náuseas y mareos debido a una úlcera que le brotó 30 minutos antes del aterrizaje”, según expresó el comunicado de los representantes del mítico boxeador y al que tuvo acceso el medio New York Post. El “susto médico”, como lo caratuló el portal In Touch Weekly, estuvo acompañado de una serie de detalles sobre lo sucedido dentro de la aeronave y había dudas sobre cómo se encontraba el hombre de 57 años, a falta de menos de dos meses para medirse a Paul.

En este contexto, Tyson utilizó su cuenta oficial de Twitter, verificada y seguida por más de seis millones de usuarios, para llevar claridad sobre su salud: “Ahora me siento al 100%”. A continuación, agregó un mensaje con un dardo directo al joven de 27 años, contra quien se cruzará en un cuadrilátero: “Aunque no necesito estarlo para vencer a Jake Paul”.

La publicación tuvo más de 44 mil “me gusta” en cuestión de pocas horas y, entre los comentarios más destacados, sobresalió una súplica para frenar la contienda y que no ponga en riesgo su vida: “No pelees Mike, no tienes nada que probar”. Por otro lado, varios alentaron su recuperación: “Sr. Tyson, cuídese. Hay personas que lo admiran con gratitud y cariño. Pelee o no, siempre será un campeón en muchos niveles”.

El mensaje de Mike Tyson: “Ahora me siento al 100% aunque no necesito estarlo para vencer a Jake Paul”

“No puedo esperar a ver esta pelea. Un KO más para Iron Mike”, escribió un perfil, mientras que otro realizó un pronóstico muy auguroso para el anteúltimo fin de semana de julio. “¡Nunca tuve dudas! ¡Tyson gana por KO en el tercer asalto!. ¡Descansa campeón creemos en ti!”, concluyeron.

Según una fuente de In Touch Weekly, Mike Tyson sufrió “algún tipo de emergencia médica en el avión” y los paramédicos abordaron. “Antes de que llegaran, el vuelo emitió un anuncio pidiendo un médico; el mensaje apareció incluso en las pantallas de todos”, aclaró el reporte al que accedió el medio estadounidense. Esta atención obligó a que el vuelo 1815 de American Airlines mantenga retenidos a los pasajeros durante 23 minutos antes de bajar del avión.

Una fuente le confió al portal: “Estaba en primera clase, pero nosotros estábamos en la fila de salida y la azafata hablaba mucho. Nos pidieron que nos quedáramos en el avión y aterrizaron para que los paramédicos pudieran entrar”. “Dijo algo como ‘Él es un pasajero muy importante, así que queremos asegurarnos de que esté bien’. Sabía que era él, pero pronuncié las palabras ‘Mike Tyson’ y ella asintió con la cabeza”, agregó ante la importancia de la personalidad que viajó de la costa Este a la Oeste.

Mike Tyson y Jake Paul, cara a cara en una conferencia de prensa para promover su próxima pelea (AP/Sam Hodde)

El ex campeón de peso pesado ha admitido en más de una oportunidad que su estado físico no es el ideal: “Mi cuerpo está como una mierda en este momento. Me duele”. En 2022, el púgil se hizo eco de unas imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, en las que aparecía con un bastón, en declaraciones a Newsmax TV: “Tengo ciática y de vez en cuando este problema aparece. ¡Cuando estalla, no puedo ni hablar! Gracias a Dios es el único problema de salud que tengo. Estoy espléndido ahora”.

Mike Tyson se retiró del boxeo profesional con un registro de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts, más allá de ser una figura tan popular como controvertida en la disciplina y con una destreza difícil de igualar. Había dejado los guantes después de perder ante Kevin McBride en 2005. A casi dos décadas de ese combate, el icónico peleador regresará ante Jake Paul en una modalidad distinta, ya que protagonizarán asaltos de dos minutos en lugar del formato tradicional, compuesto de tres minutos. “Quería rounds más cortos para tener más acción. Si tenemos asaltos más cortos, pelearemos más y habrá más acción”, explicó Iron Mike.