La acción de los argentinos en Roland Garros: triunfos de Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo

* Las principales acciones del triunfo de Báez

La participación de los argentinos en el cuadro de Roland Garros comenzó con dos sonrisas y dos despedidas. Uno de los que celebró fue Sebastián Báez, N° 20 del ranking ATP y principal raqueta argentina. Eso sí, debió batallar casi cuatro horas para derrotar en cinco sets (4-6, 6-3, 6-1, 4-6 y 6-3) a Gustavo Heide (174 del mundo) y avanzar de ronda, en la que lo espera el austriaco Sebatián Ofner.

“Son partidos que te dan esa inyección de confianza, no solo de lo físico, sino también en lo mental, que en definitiva en lo que más predomina en los Grand Slam”, señaló, en declaraciones que recogió EFE. “Ahora me toca un rival difícil, como todos en un Grand Slam, pero todavía no hicimos un análisis”, añadió sobre Ofner, N° 45 del listado.

Francisco Cerúndolo, número 27 del mundo y segundo mejor tenista argentino del momento, derrotó al alemán Yannick Hanfmann (85 del mundo) por tres sets -6-3, 6-3 y 6-4-, en 1 hora y 58 minutos. Resultó un desafío menos complejo para Fran, que también chocará ante un austriaco, Filip Misolic, quien transpiró cinco mangas para eliminar al finlandés Otto Virtanen.

Francisco Cerúndolo, durante su partido de primera ronda de Roland Garros frente al alemán Yannick Hanfmann (EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG)

En la jornada de la despedida de Rafa Nadal, quien tropezó frente a Alexander Zverev por 6-3, 7-6 (5) y 6-3 en lo que pudo haber sido su última presentación en el Grand Slam de París que ganó en 14 ocasiones, otros dos representantes albicelestes siguieron su camino.

Pedro Cachín (108 del mundo) cayó en tres sets (6-2, 6-3 y 6-1) frente al estadounidense Tommy Paul (14) en una hora y 56 minutos. A los 29 años, perdió por primera vez en su debut en el torneo, pues en 2022 y 2023 había alcanzado la segunda etapa. Y el sueño de Julia Riera, que había alcanzado acceder a un cuadro de un Major de tenis por primera vez en su carrera, también frenó este lunes.

De 21 años, la pergaminense tropezó en el court N° 8 ante la rumana Irina Begu (6-2 y 6-2) en 70 minutos de acción. No obstante, para la joven deportista la experiencia resultará inolvidable. Y su camino recién empieza.

Este martes seis argentinos saltarán al polvo de ladrillo con la misión de mantenerse en competencia. Mariano Navone (31°) jugará contra Pablo Carreño Busta (1.049°), María Lourdes Carlé (82) chocará ante Elise Mertens (27); Tomás Etcheverry (29°) se probará frente a Arthur Cazaux (77°); Federico Coria (71°) hará lo propio contra un fuerte rival como Taylor Fritz (12); Román Burruchaga (144) seguirá con su certamen de ensueño ant Jan-Lennard Struff (41); y Nadia Podoroska (59) será la última en competir frente a Victoria Azarenka (21).

Con información de EFE