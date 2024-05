En Inglaterra aseguran que Guardiola dejará Manchester City en 2025: los cuatro candidatos a reemplazarlo

Pep, en la final de la FA Cup que el City perdió ante el Manchester United (REUTERS/Hannah Mckay)

“La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Ya hablé con el club y le dije que por ahora quiero quedarme. Estaré aquí la próxima temporada, luego hablaremos, pero llevo ocho o nueve años aquí… Veremos”.

La frase de Pep Guardiola luego de conquistar la última Premier League con el Manchester City resonó con mayor fuerza en las últimas horas, tras la publicación del Daily Mail martillando los rumores. El artículo asegura que el entrenador español, de 53 años, dirigirá su última temporada a los Ciudadanos y, una vez que finalice su contrato, en junio de 2025, buscará otro destino.

La información volvió a generar una revolución en el lado azul de Manchester, que este sábado recibió un golpe adicional tras perder la final de la FA Cup ante el United, su clásico adversario. Este mismo escenario lo había sugerido hace dos semanas David Ornstein , periodista inglés especializado en la Premier League.

“No creo que una decisión haya sido tomada, pero la sensación en la industria es que Guardiola dejará el club en verano de 2025. Eso sí, no tengo evidencias todavía para respaldar eso”, rubricó entonces el cronista. Y ese pronóstico arrojado parece comenzar a corporizarse.

“Si cuando llegué aquí me decían que iba a ganar seis ligas en siete años no me lo creía. Te habría llamado loco, no hay forma de conseguirlo”, fue otra de las sentencias de un habitualmente hambriento Pep que sonó a balance de epílogo. Hasta el momento, acumula 17 títulos desde que se sentó por primera vez en el banco del City, allá por 2016. Y si se confirman los anuncios, le quedarán 12 meses para alimentar la vitrina de la era.

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, durante el encuentro correspondiente a la jornada 37 de Primera División que disputaron en el estadio de Mestalla, en Valencia

Según Daily Mail, son cuatro los nombres que la dirigencia del Sky Blue maneja para reemplazar a Guardiola si se confirma su alejamiento. Uno es el de Michel, orientador del sorprendente Girona de España que se clasificó a la Champions League.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, de 48 años, jugó en Rayo Vallecano, Almería, Murcia y Málaga, pero como orientador está edificando una carrera aún mejor. Se inició en el cuadro de Vallecas, pasó por el Guesca y descolló con el Girona, a partir de un estilo atildado y moderno, con permanente búsqueda ofensiva; ideal para reemplazar a Pep. Otro elemento que lo favorece es que el elenco catalán pertenece al City Group. La dificultad: deberá batallar con la diferencia de “nombre” con su antecesor, si es que desembarca en Inglaterra.

Julian Nagelsmann dirigirá a Alemania en la Euro (REUTERS/Annegret Hilse)

En la nómina también surge el alemán Julian Nagelsmann, hoy al frente de la selección de Alemania que será local en la Eurocopa en unas semanas. De 36 años, supo construir grandes equipos en Hoffenheim y Leipzig, aunque cuando le tocó pasar al Bayern Múnich, si bien obtuvo títulos (tres) le costó transmitir su plan, sobre todo, en los certámenes internacionales. La juventud, claro, es un capital en la lucha, aunque Die Mansschaft lo piensa como su DT para el Mundial 2026, por lo que su salida no parece sencilla.

Otra opción es el nuevo foco del mercado: Xabi Alonso, de 42 años, director de orquesta del Bayern Leverkusen sensación. El ex Real Madrid logró terminar con la hegemonía del Bayer Múnich en la Bundesliga, obtuvo la Copa de Alemania y llevó a su equipo a la final de la Europa League, instancia en la que cayó ante el Atalanta de Italia. Todo, con un conjunto homogéneo y vistoso. Llegó a estar 51 partidos invicto. Bestial.

Xabi Alonso festeja el título en la Copa de Alemania (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Y el último nombre en el listado es el del italiano Roberto de Zerbi, arquitecto detrás del Brighton que, con un estilo definido, da de qué hablar en la Premier y se clasifica a certámenes internacionales, basado su scouting en jóvenes promesas que luego el club termina vendiendo por cifras mucho mayores a las que invierte.

Con 44 años, De Zerbi, varias veces elogiado por el propio Guardiola, comenzó su carrera como DT en el Ascenso de su país, luego pasó al Shakthar Donetsk de Ucrania y dio el salto al Brighton en la temporada 2022-2023.

El City ya empieza a pensar en la era post Guardiola. Y, detrás de la cortina de gloria, analiza cuál es la mejor opción para su futuro.

El italiano De Zerbi, uno de los preferidos de Guardiola (REUTERS/David Klein)