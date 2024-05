Fue “espía” de Bielsa en Chile, estuvo como ayudante de Sampaoli en Rusia 2018 y ahora será el nuevo DT de Defensa y Justicia

Francisco Paqui Meneghini, nuevo DT de Defensa y Justicia

Defensa y Justicia confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Julio Vaccari, quien renunció al cargo luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana. El Halcón sorprendió con la designación y nombró a cargo del primer equipo a Francisco Meneghini, un DT rosarino que se inició bajo el ala de Marcelo Bielsa en Chile, estuvo acompañando a Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, y lleva seis temporadas como técnico principal en el fútbol chileno.

Paqui Meneghini, que firmará contrato hasta diciembre próximo y comenzará a trabajar el lunes a cargo del plantel profesional, estuvo al mando del Everton de Chile hasta los primeros días de marzo de este año. Su ciclo como técnico principal se había iniciado en noviembre del 2018 en el banco de suplentes de Unión La Calera, club en el que tuvo un segundo paso hacia 2021 luego de trabajar en el 2020 en Audax Italiano. Luego llegó el turno de iniciar su labor en el Everton a finales del 2021.

El detalle es que este estratega de 35 años, nacido en Rosario, se inició en el fútbol grande por una casualidad: era compañero en la escuela de la hija de Marcelo Bielsa. “Era compañero de curso de su hija Inés en Rosario. Ella sabía que yo era fanático del fútbol y me propuso si lo quería conocer. Le mandé una carta de preguntas de fútbol y luego me citó para contestarlas. fui a su casa y me las contestó una por una. Tenía 17 años. Era algo emocionante. Fue todo fútbol, horas hablando de fútbol. Hablamos sobre la pelota parada, los sistemas tácticos más utilizados…”, relató el propio Meneghini años atrás en el medio chileno Redgol.

Francisco Meneghini realizó su carrera como DT principal en Chile

En ese diálogo el Loco le propuso ayudarlo para que inicie su carrera como entrenador, si así lo deseaba. Se sumó a una oficina en Rosario donde trabajaban por entonces los ayudantes de Bielsa y cuando llegó el llamado de la selección chilena el DT argentino lo invitó a sumarse formalmente a su cuerpo técnico. El detalle es que en ese territorio comenzó a ganarse el mote del “espía” de Bielsa, porque era analista de ese equipo de trabajo y se encargaba de investigar a los rivales.

“Cuando Marcelo decide aceptar la propuesta, llamó a mi mamá porque en ese momento yo era menor de edad y ella me tenía que autorizar a viajar”, relató Paqui hace cuatro años en TNT Chile. “El trabajo más fuerte que hacíamos en la semana, entre todos juntos, Berizzo, Pablo Quiroga, éramos bastantes, el principal rol era analizar a los jugadores chilenos en sus clubes. Se seguía una lista de jugadores bastante grandes. Paralelamente estaba el análisis del rival y, de a poco, Marcelo me fue orientando también al análisis de los rivales”, agregó entonces. En otra entrevista con el medio La Pizarra del DT le preguntaron por el mote de “espía” que se había ganado como ladero del Loco: “No lo llamaría espía. Todos los cuerpos técnicos en los que trabajé tenían una visión global del trabajo, si bien todos tenían sus roles asignados, al mismo tiempo todos aportaban su visión y capacidad sobre distintos temas. Yo analizaba a los rivales, y eso incluía a veces ir unos días antes de los partidos al lugar donde se iba a jugar para recopilar mayor información”.

Su tarea en el predio Juan Pinto Durán continuó una vez que Bielsa se marchó, porque se sumó al grupo de trabajo que por entonces comandaba Jorge Sampaoli a través de su amistad con Beccacece. Más allá de que se marchó tiempo después con Beccacece a Universidad de Chile, volvió a unirse bajo el liderazgo de Sampaoli cuando llegó la propuesta de la selección argentina de cara al Mundial de Rusia 2018: “Mi función en el cuerpo técnico tiene dos fases. En la fase de competencia, lo que hacemos es analizar el rendimiento de nuestro propio equipo y al mismo tiempo analizar el rendimiento de los rivales que vamos a enfrentar para obtener información que se utiliza en los entrenamietos y en la preparación de los planes del partido. En la fase de no competencia el eje del trabajo se basa en el seguimiento de los jugadores seleccionados y los potencialmente seleccionables”, describió él mismo su tarea en ese cuerpo técnico que también tenía como integrante a Lionel Scaloni.

Luego de todo ese periplo, tendrá su primera oportunidad como DT principal en Argentina: iniciará su tarea en el país oficialmente el próximo lunes 3 de junio en Varela cuando el Halcón reciba a Independiente (desde las 21.15) por la 4ª fecha de la Liga Profesional.