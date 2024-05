La campeona olímpica Paula Pareto visitó al Papa en el Vaticano y le dejó un obsequio: “Intenté representar a todos los atletas argentinos”

Paula Pareto le obsequió un pin del Comité Olímpico Argentino al Papa Francisco durante su visita al Vaticano

Con la presencia de académicos y referentes culturales globales se llevó a cabo en el Vaticano el Encuentro del Sentido, un evento que duró tres días y buscó abordar la crisis que aqueja al mundo contemporáneo. En este contexto, una de las compatriotas que visitó al Papa Francisco fue Paula Pareto, campeona olímpica en Judo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La Peque compartió imágenes de lo que fue su emotivo saludo a su Santidad.

“Esa sonrisa, esa mirada, esa paz. Él. Esa emoción que casi no me deja hablar pero, después de un suspiro profundo, salió el ‘un honor y gracias’”, fue el mensaje que compartió la judoca que también es médica dedicada a la kinesiología.

A modo de agradecimiento, Pareto le obsequió un pin del Comité Olímpico Argentino con los colores de la bandera patria: “¿Por qué un pin? Es el emblema que todos los deportistas argentinos portamos en cada competencia de carácter olímpico. Intenté así representarnos a todos en esta oportunidad de privilegio que hoy la vida me dio”.

El emotivo momento de la Peque Pareto junto al Papa Francisco

Vale mencionar que la campeona olímpica de 38 años también había sido medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, mientras que se convirtió en la primera mujer argentina en ser campeona olímpica y también en ganar dos medallas en deportes individuales. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia del coronavirus) llevó la bandera olímpica durante la ceremonia de apertura y representó así al continente americano.

El evento fue organizado por Scholas Occurrentes y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que preservaron la presencia de Francisco para la última jornada de este jueves. Lo visitaron también rectores de las universidades más importantes del mundo, personalidades de la cultura, la política y la tecnología, jóvenes influyentes en sus comunidades y artistas, quienes aportaron su visión y experiencia en la búsqueda de soluciones concretas a los desafíos que enfrenta esta nueva universidad.

“No se trata de una nueva universidad, sino de una universidad nueva; que no se preocupa de buscar lo materialmente útil, sino lo indispensable para la vida del alma. Ansiosa no de ganar, sino de dar; no de ser una fortaleza académica, sino un puente hacia nuestra humanidad más profunda”, remarcó el Papa al lanzar la Universidad del Sentido en septiembre de 2023.

EL MENSAJE DE PAULA PARETO TRAS LA VISITA AL PAPA FRANCISCO

Esa sonrisa, esa mirada, esa paz. Él.

Esa emoción que casi no me deja a hablar pero, después de un suspiro profundo, salió el “Un honor y GRACIAS”.

Lo acompañé de un pin con los anillos olímpicos y la bandera 🇦🇷 .

Por qué un pin? Es el emblema que todos los deportistas argentinos portamos en cada competencia de carácter olímpico.

Intenté así representarnos a todos en esta oportunidad de privilegio que hoy la vida me dio. Oportunidad que creo que llegó justamente por mi camino recorrido en el deporte, a quien hoy sumo un nuevo agradecimiento por otra gran alegría.

Gracias Papa Francisco por tu tiempo y humildad para hablar con cada uno de nosotros, gracias @coargentina por darme la oportunidad de representarlos aquí, gracias @scholasoccurrentes por poner en práctica la educación del sentido y gracias @agendacaf por ser parte de este sueño!