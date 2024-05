“Algo sucede cuando aterriza en Córdoba”: la frase de un compañero de Bebelo Reynoso tras la difusión de un polémico video

La indignación creció en Minnesota United luego de que en los últimos días se viralizara un video en el que Emanuel Reynoso, elemento del plantel profesional, exhibe un bolso con fajos de dinero junto a un amigo que tiene un arma de fuego en la mano. Bebelo, que fue comprado por la franquicia norteamericana y tiene contrato hasta fines de 2025, no retornó a tiempo luego de un pedido de licencia y se marcharía en breve.

Quien tomó la palabra fue el capitán del equipo Michael Boxall, quien dejó una frase que resonó respecto a su compañero. “Cuando está en el edificio, en el campo de entrenamiento, en el campo contigo, en persona, es el tipo más amable. No sé. Pero algo sucede cuando aterriza en Córdoba... sí”, fue lo que manifestó el neozelandés sobre el cordobés en diálogo con el medio Extra Time de Estados Unidos.

Los medios locales precisaron que el ex Talleres de Córdoba y Boca Juniors tenía una reunión aprobada para el 25 de marzo pasado en la que sellaría su green card, trámite que le facilitaría su estadía en Estados Unidos y además le permitiría a Minnesota ganar un cupo para futbolistas extracomunitarios. Sin embargo, Bebelo no apareció. En lo que va del año apenas disputó 30 minutos en el duelo frente a Los Angeles FC por la MLS.

Esta no fue la primera vez que Boxall le apunta a su compañero de equipo, ya que el mes pasadop también se había expresado frente al periodista Andy Greder: “Creo que ha tomado decisiones que muestran a todos aquí que no le importa demasiado el club. Ni siquiera sé si alguien realmente sabe cuál es su situación. Todos hemos seguido adelante”.

El ex futbolista de Boca Bebelo Reynoso entre fajos de dinero y una pistola

Cansado por la falta de disciplina e irresponsabilidad del talentoso zurdo de 28 años, completó: “Sé que los propietarios han invertido mucho en él, por lo que deben hacer lo que sea mejor para ellos, pero en términos de nosotros en el campo de juego, simplemente tenemos que seguir adelante como si él no estuviera aquí, porque no lo ha estado en mucho tiempo”.

Según informó el medio El Doce TV, las imágenes del polémico video de Reynoso habrían sido grabadas en la que fue su última visita a Córdoba y quien lo envió a las autoridades locales y la prensa fue un vecino del barrio Almirante Brown, zona aledaña al barrio Ituizaingó, del que es oriundo el futbolista, donde todavía vive su familia y en donde se hospeda en cada período que tiene libre para viajar.

La fuente que reveló el video en el que el jugador que debutó a los 18 años en Talleres (2014) y fue comprado por Boca en 2017 exhibe los billetes de forma ostentosa frente a la cámara de un celular dijo además: “Ya nos tienen cansado a los vecinos con todos los amigos que se juntan con él en una esquina del barrio. Hacen desastres cada vez que él viene al barrio”.

Jorge Sánchez del Bianco, abogado del futbolista, expresó en Radio Mitre (Córdoba): “Entendemos que no forma parte de ninguna causa ni que constituya delito. No se puede establecer cuándo ha sido filmado. No se puede verificar en el video que efectivamente sea un arma de fuego o de utilería. No habría actitud ilícita. Se va a poner a disposición de la Justicia, como siempre lo ha hecho”.

El futuro de Emanuel Bebelo Reynoso estaría lejos de la MLS: suena en el fútbol mexicano y Xolos de Tijuana podría ficharlo en las próximas semanas.