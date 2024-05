Agustín Rossi respondió qué haría ante un ofrecimiento de River Plate y analizó el momento de Franco Armani con los penales

Agustín Rossi de Boca Juniors reacciona después de contenerle un penal a Leonardo Ponzio durante una definición ante River Plate (REUTERS/Daniel Jayo)

Agustín Rossi atraviesa un buen presente en el Flamengo. Luego de no contar con los minutos esperados apenas llegó al fútbol brasileño, pasó a responder con creces la oportunidad que le brindaron bajo los tres palos y alcanzó varios récords de imbatibilidad en el conjunto carioca.

Por supuesto, ante una entrevista, los motivos de consulta son sobre su gran especialidad: los penales. A propósito de la escandalosa eliminación de River Plate ante Temperley en los 16avos de final de la Copa Argentina, el ex guardameta de Boca Juniors dio su visión y le brindó un gran respaldo a Franco Armani.

El arquero millonario volvió a sufrir en la tanda de penales, a la cual se llegó por un gol en la última jugada del partido. En los seis disparos del Gasolero, Armani no contuvo ninguno. Es más, el único penal por el conjunto de la Primera Nacional fue porque el remate terminó con la pelota arriba del travesaño. Por ello, Franco fue víctima de críticas y memes.

“En los penales, el que siempre tiene las de perder es el arquero. Franco es un gran arquero, viene teniendo un gran año y por eso la convocatoria a la selección argentina, con la posibilidad de estar en otra Copa América”, fue el gran respaldo de Agustín Rossi a su colega.

Franco Armani fue muy cuestionado por no tener una buena actuación en la eliminación por penales ante Temperley por la Copa Argentina (EFE/ Ariel Carreras)

“Son momentos del partido. La jugada (del gol) vino de un lateral, el arquero es el último en tener la responsabilidad. También se puede decir que River erró dos penales, entonces el arquero se puede salvar, pero si después lo que patean les toca errar o el otro arquero ataja... Son momentos”, agregó en diálogo con Radio La Red.

En otro orden, Agustín Rossi se refirió a un hipotético llamado de River Plate para transformarse en refuerzo. “Por todo lo que me tocó vivir y el paso que tuve en Boca, hoy le diría que no a River. Estoy en Flamengo, no pienso en otra cosa. Lo que venga hacia adelante son opciones, pero si hoy tengo que dar una respuesta, sería que no”, aseguró.

Para terminar, habló de su ilusión de volver a tener una chance en la selección argentina. “Con mi buen desempeño, sé que puede llegar la oportunidad. Uno siempre tiene la esperanza de poder estar en la convocatoria”.

Y concluyó: “Uno tiene que rendir y saber que está haciendo las cosas bien con su día a día para que esa posibilidad llegue. Con el récord y el buen desempeño que vengo teniendo, sé que quizás esa oportunidad va a llegar. Tarde o temprano puede llegar. Hay que seguir trabajando”.