Un campeón con Alemania reveló los traumas que sufrió tras un grave accidente previo al Mundial de Brasil 2014: “Aún me siento responsable”

Benedikt Höwedes con la Copa del Mundo que la selección de Alemania conquistó en Brasil 2014 tras vencer a la Argentina en la final

El Mundial de fútbol de 2014 que se disputó en Brasil tuvo momentos históricos como aquella goleada de la selección de Alemania a la anfitriona por 7 a 1 y el título que ganaron los europeos tras la final ante la Argentina de Alejandro Sabella en tiempo suplementario con el tanto de Mario Götze. Pero también hubo historias ocultas detrás de aquella gesta que involucraron a algunos campeones del elenco germano.

A una década de la Copa del Mundo que quedó en manos del conjunto dirigido por Joachim Löw, se estrenó en Alemania un documental con testimonios de los protagonistas, que revelaron una situación que rozó la tragedia antes de la competencia y que pudo haber cambiado el curso de la historia.

El ex defensor Benedikt Höwedes, que tuvo pasos destacados por Juventus y Shalke 04, recordó en la entrevista para el documental de los campeones del mundo que vivió un momento de shock meses antes del viaje a Brasil tras haber estado involucrado indirectamente en un accidente de autos en el que resultó herida de gravedad una persona.

El suceso tuvo lugar el 27 de mayo de 2014 en el norte de Italia, donde concentró la selección de Alemania para el Mundial. En ese predio se llevó a cabo una acción comercial de la marca de automóviles Mercedes-Benz que tuvo como invitados a Höwedes y Julian Draxler, jugadores del conjunto alemán, quienes viajaron como acompañantes, uno en cada coche, de los pilotos Pascal Wehrlein y Nico Rosberg, encargados de pasear los vehículos deportivos por las calles internas del lugar.

El accidente que involucró al campeón del mundo con Alemania, Benedikt Höwedes ocurrió en mayo de 2014 en Italia, días antes de viajar a Brasil para la Copa del Mundo (AFP/Getty Images)

Minutos después, el auto que manejaba Wehrlein y que tenía como acompañante a Höwedes, atropelló a una persona, que debió ser trasladada de urgencia en helicóptero para ser atendida por los médicos. “No dejo de recordar el momento en el que el hombre se estrelló contra mi parabrisas, todavía me retuerzo. Hasta el día de hoy tengo problemas para sentarme de copiloto en un coche. Aunque yo no tuviese la culpa porque no conducía, aún me siento responsable y no puedo seguir viviendo con normalidad”, relató el retirado futbolista alemán de 36 años en el primer episodio del documental.

Acerca de los detalles de cómo sucedió el accidente, Höwedes dijo que vio a dos personas paradas frente a una barrera que estaban realizando señales con las manos para solicitar autógrafos o saludar. Nico Rosberg, que viajaba con Draxler, pudo frenar el coche y esquivarlos, pero Wehrlein no pudo reaccionar de la misma manera. Uno de los hombres, un empleado del lugar, fue impactado por la espalda y el otro, un turista alemán de 63 años, se estrelló contra el parabrisas.

“Al chocar con nosotros dio varias vueltas y terminó tirado en el suelo, sangrando. La gente empezó a gritar. Me quedé totalmente en shock, pero pude salir del coche, tambaleándome. Me arrodillé junto a él pero antes de actuar tuve que procesar primero la situación”, precisó el alemán, quien luego ayudó al herido a ser trasladado al helicóptero sanitario.

Benedikt Höwedes levanta la Copa del Mundo en Brasil 2014. Meses antes estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Italia

Si bien no hubo que lamentar víctimas fatales en el accidente, el turista herido terminó con golpes en su cabeza que requirieron de atención inmediata y, según publicó el diario alemán Bild, la marca Mercedes-Benz abonó una “desconocida suma de dinero” al damnificado como resarcimiento.

La noticia, que hace 10 años ocupó las portadas de los principales medios europeos, volvió a tomar protagonismo con testimonios reveladores en primera persona de uno de los involucrados en un accidente que pudo haber cambiado para siempre la historia de un jugador de la selección alemana, campeona en Brasil.