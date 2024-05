La revelación de Nacho Fernández sobre su futuro que ilusiona en Gimnasia de La Plata

Nacho Fernández recalcó que quiere retirarse en Gimnasia y Esgrima La Plata

Nacho Fernández es uno de los principales referentes dentro del plantel de River Plate, pero en las últimas horas su futuro quedó en el centro de la escena producto de unas declaraciones que esbozó en la previa al partido contra Temperley por la Copa Argentina (el Millonario quedó eliminado de la competencia al caer por penales).

El mediocampista, en la antesala al compromiso con el Gasolero, fue consultado sobre una posible vuelta a la institución del Sur, donde estuvo a préstamo entre 2011 y 2012. “Es difícil, es difícil. Porque, como siempre digo, tengo pensado retirarme en Gimnasia. Después, nunca se sabe. Pero no me dan los años. Tengo 34 y si no se me va a complicar”, soltó sin rodeos el volante, generando una ola de rumores y de ilusión dentro del Mundo Tripero, quienes esperan con los brazos abiertos a uno de sus hijos pródigos.

Fernández, que entre sus dos pasos por River Plate (en el medio jugó en Atlético Mineiro de Brasil) ganó 10 títulos, destacándose la histórica Copa Libertadores de 2018 contra Boca Juniors en el Santiago Bernabéu de Madrid, tiene contrato con la entidad de Núñez hasta diciembre de 2025; sin embargo, algunos especulan que a inicios del próximo año podría acelerar su salida para volver al Bosque, donde realizó sus primeros pasos como profesional.

Ante este escenario, el uruguayo Marcelo Méndez, flamante entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue consultado al respecto. “No hemos hablado de refuerzos, estamos enfocados en el partido de hoy. Ahora volvemos a jugar. No voy a desconocer lo que significa para el hincha de Gimnasia Nacho Fernández, lo que es como jugador y profesional. Pero hay cosas que no depende solo de uno”, advirtió.

Sin embargo, luego dejó en claro que le encantaría tener a un jugador de su calibre dentro del plantel: “Obvio que interesa. Pero repito, no depende de nosotros o de que Gimnasia quiera, o que el jugador se haya manifestado. Hay que respetar los momentos de él. Hoy pertenece a otro equipo, y es la realidad. Después veremos si existe la posibilidad. Es un jugador interesante, un jugador con trayectoria, querido por el hincha, identificado con el club. Suma muchos items para llegar al club. Pero no depende de mí, ni de Gimnasia. Es una decisión en conjunto”. En su paso por el Lobo, tanto en Primera como en Segunda División, disputó un total de 89 partidos, en los que aportó 15 goles y brindó ocho asistencias.

Vale destacar que desde el desembarco de Méndez, jugadores experimentados como Pablo De Blasis o Lucas Castro pasaron a tener un rol más importante dentro del equipo. Bajo la conducción técnica del estratega uruguayo, el conjunto platense derrotó a Vélez e igualó contra Defensa y Justicia por la Liga Profesional y superó a Atlético Tucumán por la Copa Argentina (en octavos se medirá ante el vencedor del cruce entre Rosario Central y Barracas Central).