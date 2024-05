“¿Cuál es la pregunta?”: el enojo de Marcelo Gallardo cuando le preguntaron si el próximo será su último partido en Al Ittihad

El Al Ittihad de Marcelo Gallardo rompió una racha de cinco partidos sin ganar en la goleada 4-1 contra Damac en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal por la anteúltima fecha de la Saudi Pro League. Este resultado trajo tranquilidad en días convulsionados dentro de la entidad de Arabia Saudita ante los rumores de una presunta partida anticipada del Muñeco, quien aprovechó el momento para hablar sin medias tintas sobre su futuro.

La cuenta de Twitter, @IttiMania, encargada de la actualidad de los Tigres, publicó una frase del ex conductor de River Plate, que no garantizó su presencia en el banco durante la segunda mitad del año: “No sé si seguiré o no la próxima temporada”. Vale recordar, la dirigencia debería abonarle 20 millones de dólares en el caso de echarlo por una cláusula fijada en el contrato rubricado hasta el 30 de junio de 2025. A continuación, le tiró la responsabilidad a los directivos: “Estoy esperando que los dueños decidan si sigo o no, la decisión es de ellos, no mía”.

Sin embargo, esto no fue todo porque Gallardo mantuvo un tenso cruce con los periodistas en la conferencia de prensa posterior al encuentro en Yeda como local. Ante la consulta de un reportero sobre si hablaba inglés para formular su consulta, el Muñeco se despachó con una inesperada reacción en busca de acelerar las respuestas: “¿Cuál es la pregunta? Una pregunta. Una question (pregunta en inglés)...”.

Allí, el traductor y, a la vez, uno de sus colaboradores en el cuerpo técnico, Mariano Barnao, le trasladó el interrogante sobre si el siguiente duelo de este lunes desde las 15 (hora argentina) por la última fecha del campeonato local ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo será el último de su ciclo: “Tienen que buscar las respuestas en otro lado, no aquí”. “¿Saben dónde están las respuestas?”, soltó y una persona intentó machacar en la duda, aunque el ganador de dos Copas Libertadores con el Millonario se mostró impenetrable: “La respuesta está en otro lado. Vayan a buscarla a donde tienen que buscarla. ¿Ok? Ok...”.

El elenco de Marcelo Gallardo volvió a ganar después de cinco partidos

Sin lugar a repreguntas, Marcelo Gallardo dejó a los cronistas solos y se marchó del reducto luego del claro triunfo ante un equipo que marcha en mitad de tabla. Jota, Talal Haji, Marwan Al-Sahafi y Farhah Al Shamrani anotaron en el anfitrión, mientras que descontó sobre el final Farouk Chafaï para la visita. Fue la 15° victoria del director técnico en 32 partidos con Al Ittihad (13 derrotas y 4 empates). La estadía del estratega estuvo marcada por los malos resultados: eliminado en cuartos de final de la Champions League de Asia, en segunda ronda del Mundial del Clubes, en semifinales de la Copa del Rey de Campeones y en la final de la Supercopa de Arabia Saudita.

Sin embargo, su prestigio parece no haber sido afectado en la esfera europea porque hay un club que lo tiene en carpeta. Se trata del Milan de Italia, que busca un reemplazante para Stefano Pioli, quien no seguirá en el cargo una vez que termine esta temporada de la Serie A a pesar de tener contrato hasta junio de 2025. El presente curso lo tuvo a su archirrival, Inter, como campeón de forma anticipada.

A falta de cerrar el fixture, Al Ittihad está en la quinta colocación de la Saudi Pro League con 54 puntos y ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar los tres primeros lugares (Al Hilal -campeón-, 93; Al Nassr, 79; Al Ahli, 62) clasificatorios a la Liga de Campeones del continente asiático. Solo puede aspirar a superar a Al Taawon (56) en el cuarto lugar de la tabla.