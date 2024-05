El descargo de Casemiro tras las críticas que recibió por la mala temporada del Manchester United: “¿Ahora no valgo nada?”

Casemiro habló sobre las críticas que recibió durante la temporada (Reuters)

Casemiro, el centrocampista brasileño del Manchester United, ha enfrentado una temporada 2023-24 llena de dificultades en la Premier League. Desde su traspaso del Real Madrid en agosto de 2022 por la suma de 70 millones de euros más 15 en variables, las expectativas sobre su desempeño eran elevadas. Sin embargo, sus actuaciones han dejado mucho que desear para aficionados y expertos, convirtiéndolo en el blanco de severas críticas.

En una reciente entrevista con Sky Sports, Casemiro no se mostró indiferente a las observaciones y respondió a quienes han cuestionado su desempeño. “La temporada pasada fui uno de los mejores fichajes de la Premier League, ¿ahora no valgo nada?”, se preguntó el brasileño, poniendo en evidencia la volatilidad con la que puede ser juzgado un jugador de su calibre.

El brasileño de 32 años recordó los altibajos que ha vivido durante esta temporada. “Al comienzo de la temporada me dieron el trofeo a mejor jugador del mes, los aficionados. Entonces sufrí una lesión importante, volví y me lesioné de nuevo. Ahora estoy jugando como central... Es difícil, hemos tenido lesiones, el entrenador no ha tenido a los 25 disponibles nunca. Para el club es muy difícil”, explicó.

Las frecuentes lesiones no solo afectaron su rendimiento sino también su posición en el campo, lo que añadió un nivel de complejidad a su ya compleja adaptación en la Premier League.

Con respecto a su aclimatación al fútbol inglés, algunos comentaristas no han dudado en manifestar su escepticismo. Jamie Carragher, una voz influyente en los medios británicos, sugirió que quizás Casemiro debería retirarse antes de que sea demasiado tarde. Ante esto, el ex Real Madrid fue claro y directo: “Las críticas forman parte del juego y siempre he sido muy tranquilo con ellas. Cuando son críticas constructivas son bienvenidas. En el fútbol, cuando has estado diez años al máximo nivel, si bajas un poco el nivel las críticas van a venir, pero en el momento que me faltan al respeto, creo que no está bien. Ahí es cuando pierdo el respeto por esa gente”.

“Las críticas han sido irrespetuosas, así que cuando se me falta al respeto me parece preocupante y no tengo por qué respetarlo”, concluyó el experimentado futbolista, considerando que no se trata solo de un desafío físico, sino también de una exigente prueba mental y emocional.

Su llegada al Manchester United fue vista como un cambio esencial para revitalizar al club, aportando la experiencia ganada tras ocho temporadas y 18 títulos en el Real Madrid, incluyendo cinco Champions League y tres trofeos de La Liga. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser mucho más complicada.

El Manchester United ocupa actualmente la octava posición en la Premier League con 57 puntos, una ubicación que dista mucho de las aspiraciones de un equipo de su talla. Aún así, el equipo de Erik ten Hag se prepara para enfrentar al Brighton en el último partido de la Premier. Además, tienen otra oportunidad de conseguir un título cuando disputen la final de la FA Cup contra su acérrimo rival, el Manchester City de Pep Guardiola.

Estas últimas jornadas y el crucial encuentro en la FA Cup representan una oportunidad para Casemiro y sus compañeros de redimir una temporada que ha sido turbulenta en muchos aspectos. Habrá que ver si el brasileño consigue cerrar el año con una nota positiva que lo ayude a transitar el mal momento personal que atraviesa.