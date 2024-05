FIFA designó a Mattias Grafström como nuevo secretario general, uno de los puestos más importantes del fútbol mundial

Mattias Grafström, el nuevo secretario general de la FIFA (@FIFA)

El Consejo de la FIFA llevó adelante este miércoles, en Bangkok, Tailandia, una importante reunión en la que además de definir el calendario internacional del fútbol femenino para los períodos 2026-2029 y anunciar que se realizará el primer Mundial de Clubes femenino en 2026, el presidente de la entidad, Gianni Infantino, nombró al nuevo secretario general de la casa madre del fútbol.

El sueco con ciudadanía neerlandesa Mattias Grafström, de 44 años, fue oficializado en uno de los cargos más importantes de la FIFA en la previa a la celebración del 74° Congreso de la entidad. “Me siento profundamente honrado de haber sido nombrado Secretario General de la FIFA. Me gustaría agradecer al Presidente, Gianni Infantino, así como a los presidentes de todas las confederaciones, a los vicepresidentes y a los miembros del Consejo de la FIFA, por confiarme para servir al fútbol en una posición tan importante”, dijo tras ser anunciado.

Grafström, abogado de profesión y especialista en gestión deportiva, trabaja para la FIFA desde 2016 y antes lo había hecho en UEFA. Su carrera en el máximo estamento del fútbol fue en ascenso desde la llegada de Infantino al puesto máximo. Ha sido el jefe de gabinete del dirigente ítalo-suizo y en octubre de 2020 fue designado como secretario general interino, detrás de la senegalesa Fatma Samoura, quien fue la “mano derecha” del mandamás de la FIFA hasta este día.

“El fútbol ha sido mi pasión desde pequeño”, afirmó el oriundo de Upsala, Suecia. “Empecé a jugar de niño y he trabajado en el fútbol en varios niveles a lo largo de mi vida laboral. No hay palabras para expresar mis sentimientos ahora que he aceptado este mayor desafío de mi carrera con orgullo y un gran sentido de responsabilidad”, agregó en su discurso.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia (centro); el secretario general de la FIFA Mattias Grafstrom (izquierda); y el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez (derecha) en la inauguración de la sede de la AFA en Miami, el jueves 7 de diciembre de 2023 (AP Foto/Marta Lavandier)

El flamante secretario general, quien reside en Suiza, es un hombre de máxima confianza de Gianni Infantino, según apunta el diario sueco Aftobladet. Es uno de los dirigentes que habitualmente escolta al presidente en sus giras por el mundo, en la que se destacó su visita a la Casa Blanca de los Estados Unidos en 2018, donde tuvo una reunión con Donald Trump.

Una de las últimas apariciones de Mattias Grafstörm fue el 7 de diciembre de 2023. En aquella oportunidad, el sueco representó a la FIFA en carácter de secretario general adjunto y participó de la inauguración de la sede de la AFA en la ciudad de Miami. A su lado, en el corte de cintas, estuvieron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Grafstörm también integró la delegación que asistió junto a Infantino al funeral de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el pasado 1 de enero en el estadio Vila Belmiro, del Santos FC de Brasil.

El medio de su país Dagens Nyheter destacó que es una persona que “ha mantenido un perfil bajo con muy pocas entrevistas”. Este trascendental rol en la estructura del organismo con sede en Suiza lo ocupó el alemán Markus Kattner previo al desembarco de Samoura. Kattner había tenido ese rol en modo interino cuando el francés Jerome Valcke fue destituido tras el FIFA Gate.

Este puesto, según aclara la propia FIFA, “es el órgano ejecutivo, operativo y administrativo de la FIFA”; mientras que el Congreso “es el órgano supremo y legislativo”. Es presentado en el Estatuto como “el director general de la FIFA” y, entre sus funciones se contabilizan: organizar competiciones, negociar y ejecutar contratos comerciales y administrar todo lo operativo y la gestión diaria de FIFA.

“Junto con todo el equipo de la FIFA, estaré más comprometido que nunca a servir al hermoso deporte del fútbol, la FIFA y sus 211 asociaciones miembro”, concluyó en declaraciones publicadas en la web oficial de la FIFA. Tendrá una gran responsabilidad.