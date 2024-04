“Se vulneró el protocolo VAR”: el descargo de Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, sobre la polémica del Superclásico

Martín Demichelis había sido la única persona del mundo River en hablar acerca de la polémica del Superclásico. El gol en contra de Lema que hubiera significado el 2-1 parcial a favor del Millonario en el inicio del complemento ante Boca fue anulado a través del VAR. Los encagados de la tecnología analizaron la acción y llegaron a la conclusión de que Chiquito Romero alcanzó a manotear la pelota antes que la misma traspasara en su totalidad la línea de gol.

En todas las repeticiones de la transmisión esto no se puede ver a ciencia cierta y el audio de las charlas del cuerpo arbitral no hizo más que alimentar la controversia. Pese a ello, el entrenador de River no quiso polemizar y solo atinó a decir que no vio la jugada y que había ido al vestuario de los árbitros tras el partido para verificar que sus jugadores no hayan tenido un exabrupto.

Este lunes, Ignacio Villarroel se transformó en la primera voz oficial en manifestarse acerca de la polémica decisión del VAR. El vicepresidente de River expresó que “no hay dudas que la pelota entró” y además aseguró que “se vulneró el protocolo VAR”. El dirigente millonario, en diálogo con Radio Continental, también le brindó “el respaldo absoluto” al entrenador Martín Demichelis.

La opinión de Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, sobre el gol anulado de Lema en contra en el Superclásico

“A nadie le gusta perder un partido como el de ayer, pero esto es River y tenemos un partido pasado mañana por Copa Libertadores. Hacemos balance de lo ocurrido y pensamos en el futuro, trabajando sobre lo que pasó”, comenzó Villarroel, quien además describió: “Los llevo al desenlace de la jugada, se juega un tiro libre corto, Paulo la mete en el medio, Pol Fernández quiere rechazar, le pega a Lema y Romero tiene un gesto de que la quiere rechazar, pero la saca de adentro. Belatti, árbitro argentino mundialista marca mitad de cancha, él árbitro (Yael Falcón Pérez) valida el gol. Vulnerando el proceso del protocolo VAR, la jugada como es gol se analiza en el VAR. Para mí entró, quiero ser claro y categórico, para mí entró”.

A la hora de referirse al diálogo y la decisión final del VAR, Villarroel agregó: “Por eso tardó lo que tardó. En el diálogo uno escucha con mucha incertidumbre la afirmación de que la pelota no entró, sin ninguna herramienta científica o técnica que demuestre que la pelota no entró. Se dice que no es gol y rectifica lo que dice el árbitro de campo. Se modificó el protocolo VAR. Porque no hay un error claro y manifiesto, demostrado en el VAR, que justifique modificar lo que el juez dio que es gol. Es clarísimo el protocolo”.

El audio del VAR sobre la jugada polémica del River-Boca

“Si vos escuchás los audios, vas a ver que los jugadores de Boca están pidiendo un foul, no están hablando de si entró o no entró. El juez del VAR tiene que aclararle que están viendo si entró o no entró. Si vos ves la cara de (Sergio) Romero, que es el arquero, es de resignación. Son elocuentes la cara y los gestos. Me preguntás a mí, la pelota entró”, afirmó de manera categórica el vicepresidente de River.

Asimismo, Ignacio Villarroel reconoció “el buen partido de Boca” y aclaró que no está discutiendo el triunfo en el campo de juego. “También sé el esfuerzo que hace la AFA en la inversión del VAR, pero hay tecnología en el mundo que podemos incorporar para que esto funcione mejor”, contó.

En otro orden, se refirió al entrenador Martín Demichelis, a quien respaldó. “Demichelis tiene el respaldo absoluto. Vemos cómo está trabajando desde hace un año y medio, cuáles son los resultados, la metodología... Se perdió un partido, podés perder en los 90, en los penales, pero ni eso ni otras cosas van a modificar un trabajo a largo plazo. No está en duda”.