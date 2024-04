“¡Es de goma, su cadera está perfecta!”: la desopilante caída del Cai Aimar mientras participaba de un “Loco”

En una jornada sin actividad futbolística en el medio doméstico, el show debe continuar. El análisis continuo de lo que dejó el Superclásico en Córdoba, los pronósticos de las semifinales de la Copa de la Liga entre Vélez, Argentinos, Boca y Estudiantes; y la previa de la participación de los equipos argentinos en las competencias continentales, pasaron al segundo plano cuando en ESPN decidieron improvisar un espectáculo dedicado a sus espectadores.

Todo comenzó cuando el conductor del programa 90, Sebastián Vignolo, terminó de realizar una publicidad no tradicional (PNT) que tenía como finalidad promocionar una pelota. Y como jóvenes apasionados por la pelota, el Pollo no pudo evitar inventar un juego junto al resto de colegas en el estudio de TV. Después de desafiar al Negro Bulos, al Cholo Sotile y a Damián Manusovich con sus virtudes con el esférico, al ex lateral de San Lorenzo se le ocurrió conformar un tradicional Loco (o Rondo, como se lo llama en España) con todos los integrantes del piso.

¿Qué se podía esperar de cuatro periodistas, dos jugadores retirados y un técnico entrado en años? Show. Es que el Cai Aimar, luego de devolver el balón con un potente cabezazo, se sumó a la idea del Ruso y se llevó la peor parte. “Jugamos a un toque”, fue la propuesta de Daniel Arcucci, otro de los intérpretes del divertido episodio. Y de inmediato la pelota comenzó a rodar...

Vignolo empezó el juego para Diego Latorre y Gambetita extendió la acción hacia Arcucci. Con movimientos rápidos y precisos, llegó el turno de Manusovich, quien de derecha habilitó al ex estratega de Ferro ¿Para qué te traje? Diría el Bambino Pons luego de observar la maniobra. Es que el ex defensor comprometió al Cai Aimar y el entrenador que supo liderar a Boca Juniors a ganar la Supercopa y a Rosario Central a dar dos vueltas olímpicas no pudo mantener el equilibrio cuando intentó darle continuidad a la jugada. El golpe fue tremendo. Cayó y salió del encuadre de las cámaras ante la mirada del resto de los participantes. El Cholo Sotile atinó a frenar para ir a asistir al experimentado DT, pero el show debía continuar.

Luego de varios instantes de ausencia, el Cai Aimar regresó más fortalecido, con una sonrisa permanente en su rostro, producto del papelón que había protagonizado. “Hay que aclarar dos cosas: la pelota es espectacular, ¡y el Cai es de goma, la cadera está perfecta!”, sintetizó el Pollo antes de cerrar con el espacio humorístico.

Luego el programa continuó con la tradicional información deportiva y se focalizó en el encuentro clave de San Lorenzo en Uruguay ante Liverpool, que marcará el debut oficial de Leandro Romagnoli como entrenador del Ciclón en la Copa Libertadores. El combinado del Pipi llegó a la tercera fecha del Grupo F con la obligación de ganar para salir del fondo de la tabla y aspirar a una posible clasificación a los octavos de final del certamen más codiciado de América o luchar por la tercera plaza que entrega un boleto hacia la Copa Sudamericana.