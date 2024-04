Benjamín Agüero marcó su primer gol en las Inferiores de Independiente: el sentido mensaje de Gianinna Maradona

El primer gol de Benjamín Aguero en las Inferiores de independiente

Benjamín Agüero convirtió su primer gol en la Octava División de Independiente y fue en la goleada 3-0 ante Vélez en el encuentro jugado este domingo por la Liga Metro. El joven de 15 años decoró el resultado ante el Fortín y tuvo su cuota goleadora como lo hacía su padre, Sergio “Kun” Agüero, con los mismos colores. El encuentro fue presenciado por su madre, Gianinna Maradona quien expresó su emoción y felicidad en sus redes sociales por el bautismo en la red y también recordó a su padre, Diego Armando Maradona.

El tanto en cuestión llegó luego de un desborde por la izquierda y Benja apareció por el medio y conectó de primera para sellar el resultado. Gianinna siguió de cerca las alternativas del encuentro y expresó sus sentimientos en su cuenta de Instagram: “Por este viaje solo no vas, te acompaña siempre un lucero, nobles y leales compañeros, y una férrea vigilia de viejos luminosos y eternos”, comenzó en su posteo.

Además, mencionó de forma indirecta a su Claudia Villafañe y evocó a Diego: “21/04/24: Independiente 3 - 0 Vélez. ¡Que sea el primero de muchos! Te amo Ben! ¿Viste que las señales? ¿No era para mi sola? No, también para la Tata, obvio. Ok ¡Igual por suerte no me dijiste que era solo para la Tata! Lloré, sí, me emocioné, el gol y tu festejo. ¡Siempre que me busques ahí voy a estar! A todas partes siempre, lo sabés! Nosotras acá, ¡él desde el cielo! ¡Qué orgullo ser tu mamá, marciano!”

El posteo de Gianinna Maradona (@giamaradona)

Benjamín llegó a Independiente el pasado verano y jugó varios partidos amistosos. En uno de ellos fue titular ante Quilmes y fue victoria para el conjunto de Avellaneda por 3-2. Ahora tuvo su debut oficial en una doble jornada. Primero este sábado, entró en la victoria del Rojo por 5-0 frente Deportivo Riestra. A raíz de eso, su abuela le dedicó un posteo, también en su perfil de Instagram: “Esto recién empieza Benja, divertite y sé vos siempre, con eso ya ganaste”.

El hijo del Kun venía de jugar en Tigre y ahora en el club de Avellaneda sigue los pasos de su padre, donde supo brillar y aún es el futbolista más joven en haber debutado en Primera División, cuando lo hizo el 3 de julio de 2003, con 15 años y 35 días, y batió la marca de quien luego fue su suegro, Diego Armando Maradona, quien se estrenó en la élite el 20 de octubre de 1976, a diez días de cumplir 16 años.

El Kun habló en su momento sobre Benja y afirmó en diálogo con LAM que “yo soy más de no meterle presión, pero si le gusta el fútbol lo tiene que amar, tiene que sentirlo”. Y añadió que “yo con 14 años tuve que dejar el estudio y él, si le gusta mucho el fútbol, sabe que el estudio lo puede llegar a perder como muchos futbolistas”. “Yo tenía otra ambición, más hambre. Él lo otro lo tiene, económicamente no le va a faltar nunca nada, entonces para hacer algo le tiene que gustar, se tiene que divertir y la tiene que pasar bien”, concluyó.