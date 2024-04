Marcos Rojo dio detalles de su áspero cruce con Miguel Borja en el Superclásico: “Estaba buscando problemas”

Cruce de Marcos Rojo con Miguel Borja en el Superclásico.

El Superclásico que Boca le ganó a River en Córdoba dejó varios aspectos para el análisis. Si bien el Xeneize celebró la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga, el espectáculo quedó empañado por algunas polémicas que incidieron en el resultado final. La principal discusión se instaló en el gol que Yael Falcón Pérez le anuló al Millonario por incidencia del VAR, con el argumento amparado en la visión de la pelota y la incógnita sobre si había ingresado en su totalidad o no en el arco que defendía Sergio Romero.

Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo hubo otra acción que pasó desapercibida. El espectáculo recién se reanudaba en el complemento y Marcos Rojo protagonizó un duro cruce con Miguel Borja, cuando el duelo estaba igualado 1 a 1. La escena empezó con una descarga del defensor hacia Chiquito y un topetazo del delantero colombiano. El ex Estudiantes no tardó en reaccionar y tomó del cuello al Colibrí para marcar territorio e imponer su personalidad. Naturalmente, la situación continuó con empujones, insultos y reclamos de los jugadores de ambos equipos. Paulo Díaz y Edinson Cavani fueron otros intérpretes que participaron de la gresca.

La sanción sólo se limitó a una amonestación para Rojo y otra para Borja. Probablemente, con un árbitro con mayor presencia hubiera actuado con una tarjeta de otro color para el ex central de la Selección. “Estuve mal en reaccionar porque era amarilla cantada para él. Desde que empezó el partido siempre estaba buscando, empujando, chocando, tirando la pelota. No sé si se lo mandaron a hacer o qué”, explicó el defensor después del triunfo. Y argumentó: “Borja estaba buscando problemas al pedo. Nosotros estábamos tranquilos y queriendo jugar al fútbol. Aprovecho a decirlo ahora porque se la pasan diciendo que me la paso pegando y no es así. Hoy se vio que estaba tranquilo y en todo momento vino a buscarme él”.

Ahora el Xeneize deberá pensar en el Pincha. Si bien no es oficial, se estima que el encuentro también se dispute el estadio cordobés que albergó el Mundial de 1978. El primer finalista del torneo que abre la temporada podría conocerse el próximo sábado o domingo 28 de abril, con horario y sede a confirmar, en el duelo entre Argentinos y Vélez. Por el momento, hay tres posibles escenarios. El que picaría en punta para recibir el cruce es el Estadio San Nicolás de los Arroyos. En un segundo lugar corre La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, y en último orden alguna cancha en la Provincia de Buenos Aires, como por ejemplo la de Lanús o Banfield. Habrá que aguardar la confirmación de las autoridades de la Liga Profesional.

En el otro lado del cuadro, Estudiantes se cruzará con Boca para conocer al segundo finalista de la Copa de la Liga. El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba sería el escenario de la semifinal y podría disputarse el lunes 29, dado a que ambos equipos tienen compromisos por Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente. El antecedente entre Estudiantes y Boca se dio el 12 de abril, en La Plata, y finalizó con triunfo para el local 1-0 con el tanto de cabeza de Correa tras un error de Chiquito Romero.