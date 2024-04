Seis toques en 12 segundos: el golazo de contragolpe de Miguel Borja para que River abra el marcador en el Superclásico ante Boca

* La acción que terminó con el primer grito de la Banda en el estadio Mario Alberto Kempes

El primer golpe del Superclásico en Córdoba lo dio River Plate, gracias a una réplica inteligente, a toda velocidad. Boca estaba en fase de ataque, cuando Kevin Zenón intentó filtrar la pelota. El cronómetro marcaba 9 minutos y 13 segundos de juego. Apenas 12 segundos y seis toques después, Miguel Borja ya empujaba la pelota a la red, para ampliar a 13 sus conquistas en la Copa de la Liga, competencia en la que es el top scorer.

Al momento del toque del ex volante de Unión, Paulo Díaz se arrojó al césped y rechazó en pleno derrape, con el guiño del azar de que el balón derivó en Rodrigo Aliendro quien, astuto, se apoyó en Rodrigo Villagra. El mediocampista central tampoco retuvo mucho el esférico y buscó a Nacho Fernández. He ahí el instante fatal para el Xeneize. Es que Equi Fernández, en el afán de presionar, descubrió al Diablito Echeverri, algo que leyó el ex Gimnasia, quien soltó para el juvenil, de 18 años, que contó con campo libre para hace valer su conducción.

El joven que en 2025 jugará para el Manchester City lo vio solo a Miguel Borja y lo asistió. Y el Colibrí no falló: venció la resistencia de Chiquito Romero y celebró. Primero con su clásico bailecito. Luego, quitándose la camiseta para mostrar la que tenía debajo, en pos de profesar su fe en Dios. Y, por último, dirigiéndose al banco de suplentes para estrecharse en un sentido abrazo con Nicolás Fonseca, el volante con el dorsal N° 4 que integró la nómina de relevos.

El gol se trató de una muestra de parte del plan de Demichelis. Es que, luego de que asumiera la iniciativa hasta el 1-0, después de a ratos retrocedió para cederle la tenencia a su rival, cortar y salir con muchos hombres de contraataque, con un estilo más directo que el habitual. Así, supo llevar peligro a las inmediaciones del área de Romero, aprovechando que Boca no siempre estuvo bien parado. Como a los 40 minutos, cuando en una acción similar Andrés Herrera apareció como wing derecho y ensayó un remate potente, que el arquero sacó al córner. Hubo un par de secuencias parecidas, en las que Colidio y Borja no resolvieron bien. Y en tiempo de descuento Miguel Merentiel, firmó el 1-1 luego del desborde de Luis Advíncula.

* La igualdad de Merentiel, tras el desborde de Advíncula