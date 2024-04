La pelea más controvertida del año: tiró tres veces a su rival y le quitó el invicto, pero se quedó sin el título de campeón

El Barclays Center, la casa de los Brooklyn Nets de la NBA, fue el escenario de una velada que dará que hablar por mucho tiempo en el boxeo de primer nivel mundial. Por el título de la categoría superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se enfrentaron el campeón defensor Devin Haney contra Ryan García.

En un combate reñido, el boxeador estadounidense de raíces mexicanas le ganó a su compatriota en fallo dividido a pesar de hacerlo tocar el ring en tres oportunidades. Los jueces decidieron que García fue el ganador en el duelo de fondo de la velada en Nueva York gracias a unas tarjetas de 114-110, 115-109 y 112-112. Pero lo más extraño fue que a pesar de la victoria, que hubiera sido mayor si no le descontaban un punto por golpear en el descanso del séptimo asalto a su contrincante, no le dio el cinturón de campeón.

¿Las razones? El retador García no pudo apropiarse del título que defendió Haney debido a que sobrepasó el límite máximo de la categoría, establecido en 140 libras (unos 63.5 kg) en el pesaje previo a la pelea. A pesar de dicha situación, el combate siguió en pie y fue allí en donde el boxeador de 25 años nacido en California fue mucho más que su rival, que cayó por primera vez en sus 32 presentaciones como profesional.

García, de actitud altanera en muchos pasajes del combate -le sacaba la lengua a Haney- y que superó las 3 libras (poco más de un 1.3 kilos) de la categoría en la báscula, tuvo sus tres momentos de mayor impacto: en el 7° round tiró al campeón del mundo de la categoría superligero, lo que repitió en los rounds 10 y 11. En este último, le dio un cross de zurda que lo hizo sentarse en el ring.

García celebró su victoria ante Haney por el título Superligero CMB

Tras quedarse con el triunfo, pero no con la corona de campeón, García habló durante la transmisión oficial: “¿De verdad pensaste que estaba loco? ¡Todos ustedes perdieron la cabeza! Mi gancho de izquierda es mi gancho de izquierda, eso es bendito por Dios”, dijo en diálogo con la cadena DAZN. “Sabía que tenía el control después de que lo derribé, tal vez mi condición física no era la mejor, pero hice el trabajo. He peleado con él seis veces, así que sabía lo que podía hacer”, agregó el pugilista que también compitió en las categorías superpluma y ligero antes de hacerlo en la mencionada división.

El boxeador de ascendencia mexicana es una de las figuras más controvertidas del boxeo en la actualidad y tras esta victoria por decisión tiene ahora un registro de 25 victorias (20 por KO) y una única derrota en su palmarés: ante Gervonta Davis en abril de 2023.

Visiblemente conmocionado, Haney también dio su mirada tras perder su primer combate. “Estoy decepcionado por mi actuación, pero Ryan es un verdadero campeón. Demostré que puedo pelear después de haber sido derribado y lastimado. Me atrapó temprano y me siento dormido en el gancho de izquierda. Me sorprendió más que me dolió cuando me dejó caer la primera vez”, analizó el hombre de 25 años que mantiene su título superligero CMB.

¿Habrá revancha? Todo parecía indicar que, tras la derrota, el campeón mundial deberá darle una nueva oportunidad a García para ir por el cinturón, pero en la próxima ocasión deberá dar el peso necesario para que, en caso de volver a ganar, su victoria sea con una celebración completa.