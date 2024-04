De ser formado por Diego Martínez en las Inferiores de Boca a ser una de las cartas goleadoras de River de cara al Superclásico: la historia de Facundo Colidio

Facundo Colidio, una de las cartas goleadoras de Martín Demichelis de cara al Superclásico ante Boca (Crédito: Foto Baires)

Sus primeros pasos en el fútbol los dio con la camiseta azul y oro de Boca Juniors. Sin embargo, su carrera profesional le deparó un giro inesperado, ya que tras ser vendido por una impactante suma al fútbol europeo y regresar al país para brillar con los colores de Tigre, Facundo Colidio aceptó el desafío de cambiar de vereda y convertirse en futbolista de River Plate. El atacante de 24 años, producto de su versatilidad, hoy es una de las debilidades de Martín Demichelis en ofensiva y viene de ser la gran figura de la victoria ante Instituto en Córdoba para sellar el boleto a los cuartos de final de la Copa de la Liga, instancia en la que el Millonario se medirá nada más y nada menos que este domingo, desde las 15.30, ante el Xeneize en el estadio Mario Alberto Kempes.

El delantero, oriundo de Santa Fe y categoría 2000 dio sus primeros pasos dentro de este deporte en Atlético Rafaela. Por ese entonces se describía como un jugador “rápido y técnico” y el portugués Cristiano Ronaldo era uno de sus espejos.

Facundo Colidio hizo buena parte de las Divisiones Inferiores con la camiseta de Boca Juniors (@facucolidio)

En una prueba en La Candela fue donde comenzó a obnubilar a todos dentro del Mundo Boca. Jorge Coqui Raffo, por ese entonces coordinador de las divisiones menores del club, llegó a describirlo como “el mejor 9 del país en Inferiores”. También era muy valorado fuera del país, ya que el diario británico The Guardian lo incluyó en una nómina entre las mejores 60 joyas de menos de 18 años en el mundo. Cerca de doce mil dólares desembolsó la institución para hacerse con los servicios del prometedor prospecto de la Crema.

Su gran momento también se trasladó a la selección argentina, siendo convocado y capitán de la Sub 15 en los Juegos Sudamericanos de Colombia 2015. Fue el máximo artillero del equipo con cuatro goles en un certamen en el que se vio las caras con un Brasil que contaba, por ejemplo, con Vinicius y Rodrygo (actualmente figuras del Real Madrid). Colidio crecía a pasos agigantados, al punto que fue promovido por Rolando Schiavi para jugar en la Reserva de Boca Juniors.

El ruido retumbó hasta el Viejo Continente. Fue el Inter de Italia quien finalmente se quedó con su ficha, adelantándose a otros interesados, como Manchester City, Juventus o Atlético de Madrid, al ofertar poco más de ocho millones de dólares. “En Boca me estaba yendo muy bien, aunque estaba en Reserva y el titular era Marcelo Torres. Y me llegó esta oferta. No lo podía creer, es el sueño de cualquier chico jugar en un grande de Europa. Era muy difícil decirle que no. Si la rechazaba no me lo iba a perdonar. El club lo entendió y no tuvo inconvenientes, no puso obstáculos como para que yo pueda salir”, declaró en su momento en diálogo con TyC Sports.

Inter de Italia compró a Facundo Colidio en ocho millones de dólares

Llegó a los Nerazzurri para jugar en el equipo Primavera (una suerte de Reserva), donde tuvo un prometedor arranque al marcar el doblete en el triunfo por 2-1 ante Roma para ganar la Supercopa Primavera en enero de 2018. Sin embargo, Colidio sufrió lo mismo que en Boca Juniors y nunca llegó a debutar con el primer equipo (participó en tres amistosos y fue suplente en tres oportunidades durante encuentros de la Serie A en la temporada 2018/19).

No obstante, lejos de bajar los brazos, se destacó nuevamente con la camiseta albiceleste. Fue uno de los pocos puntos altos en el Sudamericano Sub 17 de Chile (aportó tres goles, aunque no lograron pasar a la segunda etapa), fue subcampeón del Sudamericano Sub 20 en 2019 junto a Julián Álvarez y Adolfo Gaich y fue el goleador y figura del Torneo de L’Alcudia 2018, que ganó con Lionel Scaloni como DT.

Facundo Colidio tuvo un destacado paso por las juveniles de la selección argentina

Luego de un breve paso por el Saint Truden de Bélgica, donde convirtió tres goles en 45 partidos, el delantero fue prestado a Tigre a comienzos del 2022. Fue clave para su llegada la presencia de Diego Martínez, quien lo tuvo como entrenador en las Inferiores de Boca Juniors. Allí el santafesino relanzó su carrera y se convirtió en una de las principales figuras del fútbol argentino. Además, fue uno de los verdugos de River Plate en la Copa de la Liga de 2022 (el Matador llegó a la final, en la que sucumbió ante Boca Juniors).

En el siguiente semestre, en la Liga Profesional, volvió a destacarse al ser uno de los máximos asistidores, con seis pases de gol. “Facundo Colidio es un jugador increíble”, supo declarar el entrenador de Boca Juniors sobre su ex pupilo.

Durante su paso por el conjunto de Victoria disputó 72 encuentros, convirtiendo en 11 oportunidades y brindando 10 habilitaciones. Vale destacar que el delantero, además de la oferta de River Plate, tuvo sobre la mesa ofrecimientos de Toluca de México y Boca Juniors, uno de los clubes que lo formó. Finalmente se inclinó por los de Núñez, quienes se comprometieron a pagarle al Inter 4.6 millones de euros en tres cuotas (la primera, de 1.7, ya fue abonada; mientras que las otras serán a mediados del 2024 -1 millón- y a principios del 2025 -1.9-). Actualmente posee una de las cláusulas de rescisión más elevadas del fútbol Argentino: 30 millones de euros netos, cifra que asciende a 35 de la moneda europea a falta de 10 días hábiles para el cierre de la ventana de transferencias.

Facundo Colidio supo ser verdugo de River Plate (Télam)

Colidio, que desde su llegada al Millonario levantó el Trofeo de Campeones (marcó uno de los goles en la definición ante Rosario Central) y la Supercopa Argentina, producto de la lesión del colombiano Miguel Borja (está en duda su presencia para el compromiso del domingo) se transformó en la principal carta goleadora del equipo, algo que quedó en evidencia la jornada pasada en Alta Córdoba.

¿Se dará la ley del ex en el Mario Alberto Kempes?