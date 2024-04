Todo lo que tenés que saber del Superclásico entre River y Boca en Córdoba: venta de entradas, ubicaciones, accesos y rutas

Accesos y playas de estacionamientos para el Superclásico en Córdoba

Este domingo 21 de abril se llevará a cabo un nuevo Superclásico del fútbol argentino. River Plate y Boca Juniors paralizarán al país y al mundo futbolero con uno de los encuentros más trascendentales de la historia. Se trata de un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga, los denominados mata-mata, por lo que el que pierda quedará eliminado.

Será el primer duelo mano a mano entre River y Boca desde la final de la Copa Libertadores disputada en Madrid en 2018. A saber, si terminan empatados en los 90 minutos reglamentarios habrá directamente disparos desde el punto penal. Desde la Liga Profesional se informó que solo en la final se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno en caso de igualdad.

Los ingresos a cada una de las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

El juego que pone cara a cara al primero de la Zona A, el Millonario de Martín Demichelis, contra el cuarto de la Zona B, el Xeneize comandado por Diego Martínez, comenzará a las 15:30 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por sus asistentes Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani. Además, quien manejará el VAR será Jorge Baliño, secundado por Lucas Novelli.

El escenario elegido es el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, con capacidad para 57 mil espectadores y que el mismo contará con ambas parcialidades. Unos 25 mil fanáticos de cada bando vibrarán con un partido que promete y mucho. Los precios de los tickets serán de $30.000 la popular y $80.000 las plateas. Este viernes, el sitio web Deportick será el encargado de poner, solo para socios, la venta las entradas. En caso de haber un remanente, 45.000 pesos saldrá la popular para no socios y 120.000 pesos la platea para no socios.

El ingreso de la parcialidad de River Plate

El ingreso de la parcialidad de Boca Juniors

Desde la Seguridad de la provincia, sumado a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Liga Profesional brindaron información al detalle para que quienes acudan al Superclásico no sufran ningún tipo de inconvenientes. Las ubicaciones, los accesos y las rutas que deberá tomar cada parcialidad fue notificada.

Como en su gran mayoría serán socios que viajen desde Buenos Aires, desde los organismos de seguridad recomendaron que los simpatizantes de River Plate lo hagan por la Autopista Córdoba-Rosario; mientras que los de Boca Juniors tomen la Ruta Nacional N° 8 y la Ruta Provincial N° 36, tramo Buenos Aires, Pergamino, Venado Tuerto y Río Cuarto.

Las rutas recomendadas por los organismos de Seguridad para los fanáticos de River Plate y Boca Juniors

El elenco millonario oficiará esta vez como “local” y sus hinchas ocuparán los sectores Willington y Gasparini (las de la izquierda y de frente a las transmisiones). El acceso será desde Rafael Núñez Av. Gaus y Circunvalación Norte. En tanto, el Xeneize tendrá a sus fanáticos agrupados en los accesos a las tribunas Artime y Ardiles (las de la derecha y desde donde transmite la TV). El acceso será desde Puente 15, Av. Piamonte y Circunvalación Sur.

Al momento de su ingreso, todos los hinchas, independientemente de los sectores que ocupen, deberán tener su documento nacional de identidad. Además, estará prohibido el alcohol y la pirotecnia.

El estadio Mario Alberto Kempes, elegido para el Superclásico de este domingo en Córdoba (REUTERS/Matias Baglietto)

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, anticipó detalles de lo que será el operativo que se montará para recibir a las hinchadas de River Plate y Boca Juniors. Serán 1.800 implicados, dos rutas de ingreso y egreso distintas, más la decisión que deberán tomar las autoridades de la Liga Profesional respecto a la localía de los equipos.

“Las hinchadas entran por rutas y lugares distintos. Nos preocupa lo que va a pasar en la cancha y en los anillos perimetrales, pero también en el ingreso de Santa Fe o Córdoba hasta que lleguen al estadio. Es un plan integral”, mencionó Quinteros en diálogo con Radio La Red. Y añadió: “Entre policías, seguridad privada y otras personas implicadas serán no menos de 1.800 efectivos. Es un operativo muy grande en el Kempes y todas las rutas de acceso”.

Al mismo tiempo, remarcó que las parcialidades no se cruzan jamás ni en la ruta ni en el ingreso ni en el egreso, ya que se retirarán por lugares distintos y no hay necesidad de espera para la desconcentración. Esta es una de las razones por las que las autoridades de la LPF elige a Córdoba como sede de estos trascendentales cruces.

Quinteros había aclarado de antemano que la designación de los sectores populares y plateas correspondieron a los organizadores de la Liga Profesional. Además explicó que los ómnibus con hinchas son escoltados por la Policía caminera y que, a priori, no habría restricciones respecto al ingreso de banderas grandes.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba

El método de venta de tickets también es otro de los focos de conflicto en este tipo de eventos: “Lo que pasó con la selección argentina es la cantidad de gente con entrada trucha. Le pido a la gente que compre entradas en lugares seguros. Porque después llegan con entradas que son truchas y ahí se arman problemas”. Y fue categórico: “Muchos, en la desesperación, van (con entradas truchas). Que la gente sepa que sin la entrada, no entra. No pasa el tercer control”.

Quinteros aseguró que se contactó con la ministra Patricia Bullrich, que ofrecerá gendarmes para sumarse al operativo, y especificó cómo funcionó el derecho de admisión la última vez que River visitó a Talleres en Córdoba: “Organizamos un acceso importante en la Ruta 9 y le aplicamos el derecho de admisión a 78 personas de la barrabrava. No ingresaron, no se bajaron de los colectivos, custodiados por infantería. River volvió a jugar la final con Estudiantes y les advertimos que ocurriría lo mismo, así que no vinieron. Con la Nación estamos trabajando muy bien”.

El encuentro válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga comenzará a las 15:30 del próximo domingo. El estadio Kempes, además, sería sede de una de las semifinales del certamen que también contará con los cruces (en día sábado) Argentinos Juniors-Defensa y Justicia (15:30), Estudiantes-Barracas Central (18:30) y Godoy Cruz-Vélez (21:15).

Infografía: Marcelo Regalado.