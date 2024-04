Tras quedar eliminado de la Champions, el Manchester City va en busca de una estrella mundial: cómo puede incidir en el futuro de Julián Álvarez

Los jugadores del Manchester City durante la tande penaltis en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

El campeón defensor de la Champions League tropezó en cuartos de final de la actual edición del torneo. El Manchester City perdió por penales ante el Real Madrid tras igualar 4-4 la serie. Así, el conjunto que dirige Pep Guardiola vio caer el principal objetivo de la temporada, aunque todavía es líder de la Premier League, en una lucha sin cuartel con el Liverpool y el Arsenal, y este sábado jugará la semi de la FA Cup ante el Chelsea.

No obstante, para un equipo con la vara tan alta (y un poderío económico que se extiende con los equipos que el City Group sigue adquiriendo en diversas ligas del mundo), resulta lógico que en su conducción ya estén pensando en el futuro. Según informó The Guardian “está planeando un gran esfuerzo para fichar a Jamal Musiala del Bayern de Múnich”.

El mediocampista ofensivo alemán, de 21 años, está sindicado como una de las máximas promesas del fútbol mundial. De hecho, en la última gala del Balón de Oro, quedó segundo en la elección del mejor jugador Sub 21 del planeta, detrás de Jude Bellingham, del Real Madrid. Musiala sí jugará las semifinales de la Champions: con el elenco bávaro eliminó al Arsenal y se cruzará, precisamente, con la Casa Blanca.

Claro que la operación no se tratará de una empresa sencilla, dada la importancia que ha alcanzado el fantasista en el Múnich. Según Transfermarkt, está tasado en alrededor de 110 millones de euros, una cifra que no parece asustar al City, pero el Bayern también cuenta con argumentos para retenerlo. El joven no desconoce el fútbol británico: estuvo en las divisiones menores del chelsea hasta 2019, cuando se mudó a Alemania para dar el salto a la élite y afianzarse.

Claro que el hipotético desembarco de Musiala puede tener consecuencias en el futuro de Julián Álvarez. Es que el delantero argentino, reemplazante natural de Erling Haaland, supo ganar continuidad ante la lesión de Kevin De Bruyne a principios de temporada, ya sea jugando detrás del noruego o por las bandas. En ese último tercio de campo, a Guardiola le sobran variantes, pero no le alcanzaron para quebrar la resistencia del Madrid.

Musiala en acción, durante el duelo ante Arsenal por la Champions League (REUTERS/Angelika Warmuth)

“Existe el argumento de que el City no ha reemplazado del todo los goles y el aporte de Ilkay Gündogan y Riyad Mahrez desde el verano pasado. Phil Foden ha tenido una temporada productiva y Kevin De Bruyne sigue siendo crucial, pero las lesiones han impedido que Jack Grealish sea tan influyente como lo fue la temporada pasada y Julián Álvarez ha sido inconsistente”, criticó The Guardian.

“También han surgido dudas sobre la venta de Cole Palmer, que ha marcado 23 goles desde que llegó al Chelsea. Jérémy Doku ha sido un jugador emocionante, pero se mostró aún crudo desde que llegó procedente de Rennes. Matheus Nunes, fichaje de verano procedente de los Wolves, fue suplente no utilizado ante el Madrid. Fuentes con conocimiento del acuerdo por Palmer creen que el jugador de 21 años necesitaba dejar el City porque es un espíritu libre y Guardiola no lo consideraba el perfil adecuado para la estructura del equipo”, continuó el análisis.

Ante este panorama surge el interés por Musiala, llamado a ser una de las estrellas mundiales en los próximos años y eso podría implicar menos acción para el campeón del mundo con Argentina. En ese caso, ¿se quedaría a dar batalla o buscaría rodaje en otra institución? Oferentes, seguramente, no le faltarán...